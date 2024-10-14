Вечерний @Калининград: минсельхоз о масле, фельдшер о зарплате, Башин о будущем

Многочисленные жалобы калининградцев на подорожание сливочного масла заметил региональный минсельхоз. Стремительный взлёт цен на продукт там объяснили дефицитом и, как следствие, подорожанием молочного жира. На фоне всего этого снизились объёмы промышленного производства масла. Такие доводы опубликованы на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте». По данным министерства, скачок цен на масло — это «общероссийская тенденция», при этом его стоимость у местных производителей ниже, чем в среднем по стране.



Школьный фельдшер Тамилла Чернышева уже три года является депутатом Горсовета Калининграда, представляя в нём КПРФ. Во время выборов в 2021 году ей удалось в одномандатном округе одержать победу над опытным единороссом Михаилом Плюхиным, в своё время занимавшим посты министра, вице-премьера, главы облизбиркома, Росстата, а в настоящее время — директора Западного филиала Президентской академии РАНХиГС. «Новый Калининград» поговорил с Тамиллой о семье, работе, депутатской деятельности и ситуации в здравоохранении.

Александр Башин в разные периоды занимал посты главного архитектора Калининграда и области. В первой части большого интервью руководитель студии «Архпроект групп» рассказал о том, что думает о будущем опустевшего после сноса Дома Советов исторического центра. Во второй части Башин поведал о застройке Октябрьского острова, реновации жилья в центре и будущем облике Калининграда.

Жители посёлка им. А Космодемьянского считают источниками зловонного запаха в микрорайоне компании «Балтптицепром», мусоросжигательный комплекс на территории Силикатного завода и «Автотор». Такое мнение высказали участники митинга 12 октября. Как сообщает общественное движение «Наш берег», акция протеста была санкционирован городскими властями, в ней приняли участие 50 человек. Они собрали подписи под обращениями в защиту чистого воздуха в микрорайоне и сохранения деревьев от вырубки. На мероприятии побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»