Вечерний @Калининград: пир за счёт театра, проблемы перевозчиков и плюс рубль

В понедельник стало известно, что власти отдали за кофе-брэйки, фуршети банкет на прошедшей в Светлогорске стратегической сессии более 1,6 млн рублей. Мероприятие прошло в два дня, а меню было рассчитано то на 100, то на 150 человек. Заказчиком услуги был Театр эстрады «Янтарь-холл», где и прошла сама стратсессия, на которой губернатор Алексей Беспрозванных представил новый состав калининградского правительства. Спустя время областные власти рассказали, что деньги областного бюджета на организацию фуршета не тратили, а чиновников на мероприятии два дня кормили за счёт средств «Янтарь-холла».

Официальное заявление властей: на эти цели направили «средства, полученные от деятельности учреждения, приносящей доход». На вопрос, являются ли деньги заработанными самим Театром эстрады или же направленными учреждению в качестве субсидии из региональной казны, в пресс-службе правительства не стали пояснять. Напомним, что «Янтарь-холл» вообще-то является государственным автономным учреждением и получает средства на свою работу из областного бюджета. В частности, в трехлетнем плане финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год указано, что областной бюджет предусматривал «Янтарь-холлу» в 2024 году субсидию из областного бюджета в 71,9 млн рублей. Сам же театр должен по итогам года заработать 73,5 млн за счет мероприятий и еще 30 млн рублей за счет аренды. Остаётся надеяться, что учреждение не разорится на фуршетах и банкетах во время многочисленных стратсессий, которые регулярно после переезда в регион проводит Алексей Беспрозванных.

с3.jpg

Калининградские грузоперевозчики уже долгое время вынуждены работать в условиях санкционного давления. «Новый Калининград» поговорил с руководителем региональной Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Алексеем Егоровым про обновление автопарка, электронную очередь на погранпереходах и о многих других проблемах, с которыми сегодня приходится сталкиваться транспортным компаниям области.

с4.jpg

Региональное министерство строительства и ЖКХ предложило увеличить взнос на капремонт в Калининградской области до 12,9 рублей за квадратный метр. На заседании правительства региона в понедельник глава министерства Сергей Черномаз разъяснил, что повышение тарифа сразу на четыре рубля обосновано перекрытием дефицита и выполнением плана капитального ремонта в 2025 году. При нынешней ставке в 8,9 рублей за квадратный метр с учётом прогнозного индекса-дефлятора от Минэкономразвития дефицит составит 597 млн рублей. Однако Алексей Беспрозванных посчитал правильным повысить взнос лишь на один рубль, зафиксировав взнос за капремонт на уровне 9,9 рублей, и не с начала 2025 года, а с 1 июля.

с5.jpg

В субботу, 16 ноября, в «Янтарь-холле» прошло концертное исполнение оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль был приурочен к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Московский государственный симфонический оркестр совместно с хором и солистами Калининградского областного музыкального театра представили оперу в рамках XXIV Международного музыкального Фестиваля ArsLonga. Концерт посетил фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. Посмотреть на фотографии можно в нашем репортаже.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter