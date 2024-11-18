Вечерний @Калининград: пир за счёт театра, проблемы перевозчиков и плюс рубль

В понедельник стало известно, что власти отдали за кофе-брэйки, фуршети банкет на прошедшей в Светлогорске стратегической сессии более 1,6 млн рублей. Мероприятие прошло в два дня, а меню было рассчитано то на 100, то на 150 человек. Заказчиком услуги был Театр эстрады «Янтарь-холл», где и прошла сама стратсессия, на которой губернатор Алексей Беспрозванных представил новый состав калининградского правительства. Спустя время областные власти рассказали, что деньги областного бюджета на организацию фуршета не тратили, а чиновников на мероприятии два дня кормили за счёт средств «Янтарь-холла».

Официальное заявление властей: на эти цели направили «средства, полученные от деятельности учреждения, приносящей доход». На вопрос, являются ли деньги заработанными самим Театром эстрады или же направленными учреждению в качестве субсидии из региональной казны, в пресс-службе правительства не стали пояснять. Напомним, что «Янтарь-холл» вообще-то является государственным автономным учреждением и получает средства на свою работу из областного бюджета. В частности, в трехлетнем плане финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год указано, что областной бюджет предусматривал «Янтарь-холлу» в 2024 году субсидию из областного бюджета в 71,9 млн рублей. Сам же театр должен по итогам года заработать 73,5 млн за счет мероприятий и еще 30 млн рублей за счет аренды. Остаётся надеяться, что учреждение не разорится на фуршетах и банкетах во время многочисленных стратсессий, которые регулярно после переезда в регион проводит Алексей Беспрозванных.

Калининградские грузоперевозчики уже долгое время вынуждены работать в условиях санкционного давления. «Новый Калининград» поговорил с руководителем региональной Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Алексеем Егоровым про обновление автопарка, электронную очередь на погранпереходах и о многих других проблемах, с которыми сегодня приходится сталкиваться транспортным компаниям области.





Региональное министерство строительства и ЖКХ предложило увеличить взнос на капремонт в Калининградской области до 12,9 рублей за квадратный метр. На заседании правительства региона в понедельник глава министерства Сергей Черномаз разъяснил, что повышение тарифа сразу на четыре рубля обосновано перекрытием дефицита и выполнением плана капитального ремонта в 2025 году. При нынешней ставке в 8,9 рублей за квадратный метр с учётом прогнозного индекса-дефлятора от Минэкономразвития дефицит составит 597 млн рублей. Однако Алексей Беспрозванных посчитал правильным повысить взнос лишь на один рубль, зафиксировав взнос за капремонт на уровне 9,9 рублей, и не с начала 2025 года, а с 1 июля.

В субботу, 16 ноября, в «Янтарь-холле» прошло концертное исполнение оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль был приурочен к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Московский государственный симфонический оркестр совместно с хором и солистами Калининградского областного музыкального театра представили оперу в рамках XXIV Международного музыкального Фестиваля ArsLonga. Концерт посетил фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. Посмотреть на фотографии можно в нашем репортаже.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»