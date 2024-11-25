Вечерний @Калининград: нелепости 300-летия, застолье для Оле и убирайте сами

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, который в выходные «специально ходил, смотрел», обнаружил «очень мало дворников на улицах» Калининграда. Главе горадминистрации Елене Дятловой он (на этот раз не через Telegram, а на оперативном совещании правительства) указал на критически низкое число этих работников для областного центра — всего 488 человек. Не отступая от правила «критикуя, предлагай», Беспрозванных также поделился идеей привлекать к уборке улиц жителей Калининграда, «которые хотят поучаствовать в этом» на основе временных договоров. Как выяснилось, «платить разово за конкретно выполненную работу» в администрации ещё не пробовали, однако Елена Дятлова пообещала заняться этим вопросом. Кроме того, со следующего года дворников, которых сейчас в Калининграде вдвое меньше необходимого, ждёт 18-процентная прибавка к зарплате. Мотивирует ли это потенциальных кандидатов «работать с пяти утра», не известно, поэтому Дятлова упомянула также о ставке на механизированную уборку тротуаров.

Сервис бесплатных объявлений вновь стал источником финансовых потерь для жителей региона. На этот раз жертвой махинаций оказалась 25-летняя жительница областного центра, решившая обзавестись флагманским смартфоном. На желанный гаджет девушка выделила 165 тыс. рублей и перевела их «продавцу» на указанный счёт. Хэппи-энда не последовало. Объявление тут же исчезло с сайта вместе с деньгами потерпевшей.

Подходит к концу год 300-летнего юбилея великого философа Иммануила Канта. Известный российский кантовед, доктор философских наук, профессор, завкафедрой истории зарубежной философии Российского государственного гуманитарного университета Алексей Круглов рассказал в интервью «Новому Калининграду» о том, какой, по его мнению, след оставит этот год в науке, культуре и памяти ученых, которые изучают наследие Канта.

6-летие орангутана Оле в Калининградском зоопарке прошло без сучка, без задоринки. А вот задора в вольере местной звезды хватает. Вдоволь повеселившись с подаренными на День рождения игрушками и снеговиками, именинник любезно позволил полакомиться своим угощением соседу Антону. В зоопарке напомнили, что Оле даже по орангунским меркам ещё ребёнок. Учитывая, что мамы держат при себе и подкармливают молоком таких малышей до восьми лет, у Оле ещё есть запас беззаботного времени.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»