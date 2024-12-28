Вечерний @Калининград: вспомнить всё, молодой чемпион и картошка на «Балтике»

В Калининграде заявили о проведении фермерской ярмарки на новогодние праздники. И не абы где, а на старейшем стадионе в России — «Балтике». «Фермеры со всей области привезут на продажу свои овощи, разнообразную молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и сладости», — сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Помимо самой рождественской ярмарки обещают зону стритфуда и ледовый каток. 

Напомним, что ранее власти планировали создать на территории «Балтики» спортивно-ландшафтный парк и даже выделили «Другой архитектуре» 18 млн 787 тыс. рублей на проект «Приспособления объекта культурного наследия регионального значения „Открытый стадион им. Вальтера Симона — стадион „Балтика“, 1892 год“ под современное использование под ландшафтно-спортивный парк». О сельскохозяйственной ярмарке на стадионе речи при этом не было. Не совсем понятно, где там будут размещаться автомобили с мешками картошки и морковки и лотки с рыбой. Да и в целом идея выглядит довольно странной, учитывая расположение «Балтики» и отсутствие там рядом парковок.

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20-летний Арсен Балаян — титулованный калининградский спортсмен. В этом году он стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе для юниоров. Студентка второго курса Дарья Прусакова поговорила с молодым чемпионом о том, какими качествами нужно обладать, чтобы побеждать на мировых первенствах. Интервью опубликовано в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие интервью из этой серии читайте по ссылке.

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Уходящий 2024-й стал очередным годом противоречий: острые проблемы, не решающиеся годами, соседствовали с амбициозными проектами (некоторые из которых порой оказывались таковыми лишь на бумаге). Афиши ярких праздников чередовались со сводками из горячих точек по всему миру. Достижения зачастую оказывались лишь иллюзией успеха. В нашей «ленте времени» мы собрали ключевые моменты уходящего года, чтобы вместе оглянуться назад и решить, что действительно изменило жизнь, а что осталось воспоминанием, созданным для красивой обложки.

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Новогодние спектакли, представления, мастер-классы, игровые программы и лекции — «Новый Калининград» рассказывает, куда можно пойти вместе с детьми и весело провести время во время новогодних каникул.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Елена Тишина, архив «Нового Калининграда»

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