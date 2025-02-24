Вечерний @Калининград: невечная набережная, истории из детства и трагедия семьи

Власти Калининграда вновь обратили внимание на проблемный участок набережной Ветеранов рядом с ЖК «Рыбная деревня-2». Согласно информации сайта регионального центра торгов, «Калининградская служба заказчика» готовится к поиску подрядчика для технического обследования территории с выполнением инженерно-геологических изысканий. На работы выделяют 6 283 333 рубля, которые планируют потратить в 2025 году. Набережная была построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже в 2020 году участок напротив только строившегося тогда ЖК треснул и просел. О том, что на указанную территорию «выехали структуры, которые занимаются обследованием данной набережной» на тот момент врио сити-менеджера Калининграда Елена Дятлова говорила в октябре того же года. «Профессионально ответить на вопрос, что сейчас происходит с этой набережной» Дятлова тогда обещала «где-то через неделю».


62-летний житель Немана Сергей Коласей последние четыре месяца жизни провел в разных больницах. Его родные били во все колокола, пытаясь помочь отцу, но в сентябре он умер. По мнению семьи, в ситуации с оказанием мужчине медицинской помощи были допущены нарушения и Сергея Григорьевича можно было бы спасти. Однако минздрав и другие ведомства утверждали, что всё было сделано правильно. Несколько месяцев сын умершего Максим пытался добиться правды, обращаясь во все инстанции. В итоге прокуратура внесла представление руководству больницы и признала нарушения, допущенные службой скорой помощи. «Новому Калининграду» Максим рассказал трагическую историю семьи.


В этом году Калининградская область отметит своё 80-летие. «Новый Калининград» запускает новую рубрику — «Воспоминания первых переселенцев». Это истории людей, приехавших в регион в конце 1940-х годов и ставших тут первыми советскими жителями. Мы расскажем, как восстанавливались, переименовывались и заселялись заново разрушенные войной города, каким был быт, как выстраивались отношения с оставшимися в регионе немцами. Первая история — это рассказ о детстве калининградки Веры Алексеевны Обрехт.


Выражение «человек-эпоха» в последнее время несколько девальвировалось из-за частого употребления. Но архитектору Вадиму Еремееву оно очень подходит. В середине 60-х он, будучи председателем правления Калининградского отделения Союза архитекторов, боролся за сохранение Королевского замка, позже — выступал против сноса Дома Советов. Ни то, ни другое здание уберечь не удалось. Но зато в Калининграде можно увидеть немало работ Вадима Еремеева. Среди них — Дом профсоюзов на улице Сергеева, областная прокуратура на Горького, «Калининградский пассаж» у Северного вокзала. Архитектору 86 лет, и он продолжает работать. В интервью «Новому Калининграду» Вадим Еремеев рассказал о том, как в Калининграде был организован «Клуб интеллигентов», чем плоха Рыбная деревня и почему на Центральной площади, где стоял Дом Советов, все равно нужно строить высотное здание.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также использованы фотографии из семейных архивов героев материалов

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