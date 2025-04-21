Вечерний@Калининград: удивление губернатора, арт-детектив и оскароносные хвостики

Как известно, умение удивляться — признак молодости души. Впрочем, в случае с губернатором Калининградской области это еще и признак того, что относительно недавно возглавивший регион Алексей Беспрозванных пока не привык к некоторым явлениям местного характера, которые, повторяясь из года в год, давно уже не вызывают удивления у самих калининградцев. К примеру, к перманентному ажиотажу вокруг субсидированных авиабилетов, которые разметаются молниеносно, едва успев поступить в продажу. Жители области прекрасно знают, что «охота за билетами» — дело хлопотное и далеко не всегда успешное. Для губернатора же это стало удивительным открытием.

«Реализация в самих авиакомпаниях, честно говоря, меня удивила: либо не подготовились... Ну, я просто обратил внимание, какое количество очередей было при покупке этих билетов. Вообще, в современном мире живём. Если не работала электронная система, то надо с авиакомпаниями с учётом этого опыта собраться и ещё раз проговорить, как нужно действовать при таком объёме и таком спросе. И отзывы тоже читал, и мои коллеги, приобретая билеты, жаловались, что не до конца эффективно работает электронная система, которая сегодня есть у операторов», — констатировал глава региона. Впрочем, если верить Аристотелю, с удивления начинается познание, а там, глядишь, и до решения набившей оскомину проблемы дело дойдет. Если повезет, конечно.





Что общего между музейным работником и следователем? На первый взгляд, ничего. Однако рабочие будни научного сотрудника Музея Мирового океана Галины Акимовой порой напоминают приключения знаменитых героев Агаты Кристи. Иногда, чтобы определить авторство той или иной работы, приходится проводить целые расследование, распутывать невероятно сложные истории, разрабатывать несколько версий, выезжать на место престу... создания произведения. В интервью «Новому Калининграду» «арт-детектив» Галина Акимова рассказала, как удалось найти последний дом Станислава Кауэра, сколько слоев масляной краски было смыто в 2009 году с фонтана «Путти» и что связывает с Кенигсбергом японского художника конца XIX — начала XX века Ёсиду Ясубея.

Собаки Рона, Зена, Базука и кот Боня стали победителями и дипломантами шестого сезона премии «Мой ласковый и нужный зверь». Почетные дипломы и награды им вручили на торжественной церемонии, которая состоялась в минувшие выходные в Зеленоградске. О других лауреатах и победителям рассказываем в нашем фоторепортаже. Посмотрите, это очень трогательно!

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда» и пресс-службы конкурса «Мой ласковый и нужный зверь»