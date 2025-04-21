Беспрозванных — о продаже субсидированных билетов: реализация меня удивила

Беспрозванных — о продаже субсидированных билетов: реализация меня удивила
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных допустил, что авиакомпании не смогли подготовиться к повышенному спросу на субсидированные билеты у жителей региона. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства 21 апреля.

«Реализация в самих авиакомпаниях, честно говоря, меня удивила: либо не подготовились... Ну, я просто обратил внимание, какое количество очередей было при покупке этих билетов. Вообще, в современном мире живём. Если не работала электронная система, то надо с авиакомпаниями с учётом этого опыта собраться и ещё раз проговорить, как нужно действовать при таком объёме и таком спросе. И отзывы тоже читал, и мои коллеги, приобретая билеты, жаловались, что не до конца эффективно работает электронная система, которая сегодня есть у операторов», — отметил глава региона.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении 14 апреля. Билет до Москвы можно было приобрести за 3800 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 3500. Их раскупили за четыре дня. При этом возле офисов авиакомпании наблюдались длинные очереди.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ранее также обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. В конце марта 2025-го на эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета. 15 апреля власти сообщили, что на субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении выделили 370 млн рублей. Помимо «Аэрофлота», в список авиакомпаний с льготными билетами вошли ещё четыре перевозчика.

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