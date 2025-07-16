Вечерний@Калининград: «вышка» не для всех, «лагерные» планы и привет из 90-х

«Без терпенья нет ученья», — утверждает старая русская поговорка. Правда, реалии современной системы образования таковы, что одним терпеньем учащемуся, пожалуй, не обойтись. По крайней мере, в выпускных классах. Поскольку здесь далеко не последнюю роль начинает играть финансовая составляющая: репетиторы, дополнительные занятия, курсы подготовки к ЕГЭ — все эти «нюансы» весьма ощутимо бьют по семейному бюджету. Впрочем, даже успешно сданные экзамены вовсе не являются гарантией столь же успешного поступления в вузы. Точнее, успешного поступления «на бюджет».

Проанализировав число бюджетных мест в калининградских вузах, приходится признать, что спрос со стороны желающих учиться «за казенный счет» однозначно превысит предложение вузов. Особенно с учетом того, что наряду с местными выпускниками за право получать «вышку» бесплатно будут бороться и претенденты из других регионов. Не будем забывать и о наличии квот — особых, отдельных и для «целевиков», еще больше сокращающих шансы оказаться в числе «студентов-бюджетников». Впрочем, не бюджетом единым, как говорится. С платным обучением в вузах дела обстоят не в пример лучше. Были бы деньги. И желательно как можно больше: ежегодную инфляцию, сами понимаете, никто не отменял.





К слову, без денег школярам нынче проблематично не только образование получить, но и в обычном летнем лагере отдохнуть. Но это не единственная проблема. Даже при наличии «презренного металла» достать заветную путевку удается далеко не всегда. Причина банальна: в загородных лагерях Калининградской области попросту не хватает мест. По этой причине власти планируют увеличить число последних как минимум до десяти тысяч. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочего выезда в учреждения образования Светлогорска 16 июля. Подробности — в нашем репортаже.

Перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка», продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад. На очереди — первая неделя августа. Началась она с радостного события. В овощном магазине, что на пересечении проспекта Мира и улицы Колоскова, «выбросили» бананы, за которыми мгновенно выстроилась гигантская очередь… О чем еще в те дни писали «в передовицах», рассказываем в нашем традиционном дайджесте.