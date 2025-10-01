Вечерний@Калининград: тепло «по требованию», октябрьские новшества и дела минувшие

Главной новостью среды стало неожиданное заявление главы администрации Калининграда о начале отопительного сезона. Долгожданное тепло начнут подавать в квартиры горожан с центральным отоплением уже с завтрашнего дня. При этом «смена курса» у Елены Дятловой произошла, что называется, на лету: еще вчера сити-менеджер заявляла, что отопительный сезон открывать рано из-за грядущего потепления, а сегодня риторика вдруг изменилась.

По версии мэрии, решение было пересмотрено «в связи с многочисленными обращениями». Не исключено, что одно из них поступило напрямую с Дмитрия Донского,1. По крайней мере, как сообщил Алексей Беспрозванных, решение о подключении тепла они приняли вместе с Дятловой утром 1 октября. «Не понимаю, зачем нужно ждать, когда жители начнут бить тревогу, прошу впредь такого не допускать», — высказался глава региона, поставив точку в вопросе о старте отопительного сезона. Впрочем, калининградцам по большому счету неважно, с чьей отмашки их батареи станут горячими, главное, что их услышали. Правда, если прогнозы о грядущем потеплении окажутся верными, негатива городским властям все равно не избежать, но кого этим удивишь.





Второй месяц осени примечателен не только стартом отопительного сезона, оборотную сторону которого мы сполна оценим, получив очередные «жировки», но и целым рядом нововведений. В частности, в октябре вступает в силу ряд законодательных изменений, регулирующих социальные, финансовые и административные вопросы. К примеру, предполагается, что пенсионерам теперь будет проще подтвердить факт назначения пенсии, а инвалиды смогут отказаться от некачественного ухода с помощью портала «Госуслуги». Подробности — в нашем обзоре.

Отвлечемся от дел насущных и ненадолго погрузимся в дела минувшие. 35 лет назад одной из резонасных тем осени стало происшествие в аэропорту «Храброво», когда при погрузке багажа на борт самолета ТУ-154 из сумки одного из пассажиров брызнула ртуть. Случилось это в конце сентября. А через две недели в «Маяке» вышел подробный, на целую страницу, разбор этого ЧП под заголовком «Жадность, стало быть, сгубила». Какие еще события волновали тогда журналистов и жителей региона — рассказываем в очередном обзоре прессы, на сей раз за третью неделю октября 1990-го.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»