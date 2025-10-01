Нововведения октября: призыв, пенсии и кредитные каникулы для бизнеса

В октябре вступает в силу ряд законодательных изменений, регулирующих социальные, финансовые и административные вопросы. Нововведения предполагают, что пенсионерам будет проще подтвердить факт назначения пенсии, а инвалиды смогут отказаться от некачественного ухода с помощью портала «Госуслуги». Подробности — в нашем обзоре.

Пенсионеры

С 1 октября для удостоверения факта назначения пенсии достаточно сформировать в личном кабинете на портале госуслуг файл в формате PDF, содержащий Ф. И. О. гражданина; СНИЛС; вид пенсии и срок, на который она установлена; двухмерный штриховой код (QR-код), в том числе для последующей печати и предъявления. QR-код позволит уполномоченным лицам проверять наличие сведений, подтверждающих факт назначения пенсии на основе его сканирования через мобильное приложение «Госуслуги». При этом сохраняется возможность подтвердить статус пенсионера свидетельством на материальном носителе.

Призыв

1 октября в России стартовала очередная призывная кампания. Призыву подлежат мужчины, не пребывающие в запасе, в возрасте от 18 до 30 лет. До конца года служить в ВС РФ направят 135 тыс. человек. Для оповещения призывников применяют в том числе и электронные повестки.

Оклады и пенсии военных

С 1 октября на 7,6 % повысили выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов, гражданскому персоналу воинских частей, сотрудникам учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Также проиндексированы пенсии военных пенсионеров. Кроме того, на 7,6 % повысили оклады сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений.

Кредитные каникулы

Самозанятые, субъекты малого и среднего предпринимательства теперь могут взять кредитные каникулы раз в пять лет на срок не более шести месяцев. Норма распространяется на предприятия, работающие в любой отрасли, вне зависимости от того, снизился ли объём выручки или нет. Закон касается договоров, которые были заключены не ранее 1 марта 2024 года.

Долгосрочные сбережения

С 1 октября появилась возможность заключения договора долгосрочных сбережений через Госуслуги. Подписать его можно усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП) или усиленной неквалифицированной ЭП, оформленной с помощью приложения «Госключ».

Праздники и выходные

2 октября начинают действовать нормы о переносе выходных дней. В следующем году решено перенести два дня, выпадающих на новогодние каникулы: с субботы 3 января — на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января — на четверг 31 декабря. Благодаря этому новогодние праздники продлятся 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января. Затем по три дня отдыха будет в феврале (с 21-го по 23-е число), в марте (с 7-го по 9-е); два раза в мае (с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е) и в июне (с 12-го по 14-е). Также россияне отдохнут 4 ноября. Предпраздничными днями в следующем году станут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. В эти дни сотрудники могут уйти с работы на час раньше.

Недвижимость

С 4 октября изменятся формы некоторых выписок из ЕГРН. Теперь в них будут указывать не только характеристики недвижимости и права на неё, но и сведения о членах семьи (в том числе бывших), которые имели право пользоваться жильём:

если квартира была приватизирована — тех, кто имел равные права пользования на момент приватизации;

если жильё получено через кооператив — тех, кто был вписан в ордер, решение собрания или заселён по решению суда до полной выплаты паевого взноса.

«Теперь выписка показывает всю историю прав пользования жильём, что поможет лучше понимать, кто имел законные права на квартиру в прошлом, и облегчает оформление сделок или разрешение споров», — отметили на платформе «СберПраво».

Заключённые

С 5 октября уточняются правила и нормы материально-бытового обеспечения осуждённых к принудительным работам и лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых. Конкретизируется понятие «специальное питание», которое положено отдельным категориям осуждённых.

Инвалиды

С 9 октября Социальный фонд России планирует регулярно следить за тем, как осуществляется уход за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами с детства I группы, если за ними ухаживают неработающие трудоспособные граждане.

Мониторинг должен проходить не реже одного раза в полгода. Предполагается, что проверка будет проводиться в форме опросов — как через портал «Госуслуги», так и другими способами. Участниками станут сами дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы либо их законные представители. Оцениваться будет удовлетворённость качеством и объёмом ухода. Если в результате опроса окажется, что человек не доволен тем, как за ним ухаживают, СФР проинформирует его или его представителя о праве отказаться от такого ухода. Сделать это можно будет через подачу соответствующего заявления.

Добровольцы

С 10 октября гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии Российской Федерации, смогут присваивать воинские звания без прохождения военных сборов.

Ипотека

С 22 октября микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам РФ, смогут предоставлять ипотечные займы гражданам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Банк России сформирует перечень таких компаний и будет вправе устанавливать к ним дополнительные требования. Предполагается, что закон расширит доступ к ипотеке для льготных категорий граждан.

Конфискат

С того же дня конфискованные немаркированные товары можно будет использовать в гуманитарных целях или отправлять на переработку. Среди исключений — товары, предусматривающие особое регулирование: спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табачная, никотиносодержащая, пищевая продукция и так далее.

Налоги

До конца октября ФНС России планирует направить уведомления об уплате налогов 66,5 млн россиян, которые в прошлом году имели в собственности имущество — земельный участок, транспортное средство, недвижимость. Порядка 45 млн человек должны получить их в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика или на едином портале госуслуг. Остальным заказные письма от налоговой службы придут по почте. Налоги, указанные в налоговых уведомлениях, требуется оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»