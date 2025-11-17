Вечерний @Калининград: экс-глава в СИЗО, цены на АЗС и рукопись Пушкина

Бывший глава администрации Советского округа Евгений Макаров, ранее являвшийся советником главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, обвиняется в мошеннических действиях в отношении руководства МАУ «Спецсервис», которое занимается оказанием похоронных услуг. Об этом сообщила представитель стороны обвинения на заседании суда 17 ноября, во время которого судья заключил экс-чиновника под стражу на два месяца. По версии следствия, Макаров предлагал руководству МАУ урегулировать «различные вопросы, возникающие в ходе осуществления предприятием своей деятельности, с должностными лицами правоохранительных, надзорных и контролирующих органов». В действительности же фигурант таковых возможности и намерения не имел, а руководствовался целью личного обогащения, получив в общей сложности порядка 40 млн руб., считают следователи.



В ходе заседания представитель стороны обвинения сообщила, что «не позднее 1 марта 2017 года у Макарова возник умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, а именно — хищение имущества МАУ „Спецсервис“». По её словам, в период с марта по сентябрь 2017 года Макаров сообщил при личной встрече директору МАУ, что у него, как у советника главы администрации Гурьевского округа, имеется возможность урегулировать различные вопросы, возникающие в ходе деятельности предприятия. Как отмечает следствие, Макаров еженедельно лично получал от МАУ 75% прибыли учреждения, общая сумма с 2017 по 2025 год составила 40 млн руб. Бывший советник и глава администрации был задержан при очередной передаче денег 15 ноября в 20.50 сотрудниками УФСБ, 16 ноября ему было предъявлено обвинение по статье о мошенничество в особо крупном размере. Муниципальное автономное учреждение «Спецсервис» было создано в 2017 году, его основной вид деятельности — организация похорон и связанных с ними услуг, директор — Юлия Сузрикова, учредитель — Гурьевский городской округ.





Несколько слов о задержанном. Евгению Макарову 40 лет, он довольно долгое время работал в администрации Гурьевского района, потом округа. Судя по декларациям о доходах чиновников, в возрасте 26 лет в 2011 году (это самая ранняя информация, которая есть на сайте гурьевской администрации) он числился консультантом, с 2013 года — советником главы округа. Сначала он был советником «по взаимодействию с территориальными управлениями», затем его должность переименовали в «советник по комплексному развитию территории и градостроительной деятельности». В 2020 году он переехал в Советск вместе с Андреем Сергеевым, занимавшим до этого пост замглавы администрации Гурьевска, которого назначили тогда главой администрации Советска. В ноябре 2021 года, после того как Сергеев получил портфель министра по муниципальной политике в правительстве области, Макаров получил пост сити-менеджера Советска. В мае Сергеев уехал в Карелию, где получил пост премьер-министра правительства, в начале июня Макаров ушел в отставку с поста сити-менеджера Советска «в никуда». Как утверждает следствие, всё это время он лично еженедельно продолжал получать деньги от директора гурьевского МАУ.

Вопросов тут возникает немало. Самый основной — действительно ли всё так, как полагает следствие. На это еще предстоит получить ответы, и не будем забывать о презумпции невиновности и впадать в огульные обвинения человека, который еще не признан судом преступником.



Но если вдруг это так, то откуда у муниципального учреждения миллионная прибыль (хотя в случаях с похоронными МАУ возможно всякое), каким образом директор МАУ могла обналичивать эти деньги, чтобы передавать их чиновнику? Какие вопросы он обещал помочь решать учреждению? Почему директор продолжала отдавать заработанные деньги, если Макаров уже перестал быть советником в Гурьевске и благополучно несколько лет трудился в Советске? Это уже, простите, попахивает каким-то совершенным идиотизмом. Мы уже молчим о том, как вообще мог чиновник такого уровня пойти на подобное преступление

И главный, наверное, вопрос: неужели глава администрации Гурьевска Сергей Подольский не был в курсе всей этой истории — каким образом Евгений Макаров смог убедить директора подотчетного администрации учреждения не сообщать информацию о творящихся беззакониях своему непосредственному руководителю? Ответ пока напрашивается не самый приятный: скорее всего, задержание Макарова — это очевидная угроза для главы администрации Гурьевского округа, а также для нынешнего премьер-министра Карелии Андрея Сергеева.

Макаров стал уже третьим за последнее время главой администрации (пусть и с приставкой «экс»), против которого ведется уголовное преследование — сначала эта участь постигла экс-главу администрации Зеленоградска Сергея Кошевого, в затем — бывшего сити-менеджера Балтийска Сергея Мельникова, который находится в СИЗО уже несколько месяцев. В целом же можно констатировать, что репутации муниципальной власти, которая и без этого всего дышала на ладан, нанесен очередной сокрушительный удар. Кому это выгодно — решайте сами.

К другим публикациям, которые вышли на «Новом Калининграде». В 2025 году рынок недвижимости Калининградской области был вынужден подстроиться под новую реальность без общедоступной дешёвой ипотеки, массового спроса и сумасшедших заработков на всём, к чему можно подставить слово «курортный». Что происходит с предложением, спросом и ценами в первичном и вторичном сегментах, почему «провалилась» посуточная аренда, как не уйти в минус с семейной ипотекой — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с экспертом в сфере недвижимости, генеральным директором риелторской компании «Клипер-недвижимость» Олегом Переваловым.

В воскресенье, 16 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита горючего по-прежнему нет — на всех проверенных АЗС бензин и дизтопливо доступны, очередей не наблюдается. По сравнению с началом ноября рост цен замедлился. Читайте подробнее по ссылке.

В Калининградском областном историко-художественном музее представили подлинник рукописи письма Татьяны из «Евгения Онегина». Журналисты «Нового Калининграда» перечитали знакомые со школьный скамьи строки, написанные лично Пушкиным, узнали имя цензора, который разрешил печатать этот отрывок романа, и удивились тому, что столь важный документ эпохи хранится в архиве калининградской семьи. Подробности и фотографии — по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», региональное управление Следственного комитета