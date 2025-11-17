Экс-главу администрации Советска обвиняют в особо крупном мошенничестве (видео)

В Калининградской области задержан бывший глава администрации Советского городского округа. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Источник в силовом ведомстве уточнил, что речь идёт о Евгении Макарове, покинувшем свой пост в начале июня этого года.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области 40-летнему бывшему главе [администрации] Советского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), — уточнили в ведомстве. — Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий».

По версии следствия, обвиняемый, в 2017 году, занимая на тот момент должность советника главы Гурьевского городского округа, предложил директору одного из муниципальных автономных учреждений передавать ему 75% от еженедельной прибыли предприятия под предлогом урегулирования различных вопросов, возникающих в ходе осуществления предприятием своей деятельности, с должностными лицами правоохранительных, надзорных и контролирующих органов. В действительности же, фигурант таковых возможности и намерения не имел, а руководствовался целью личного обогащения. По данным следствия, в период с сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый, даже уже будучи назначенным заместителем главы, а впоследствии и главой Советского городского округа, получил от директора предприятия денежные средства в общей сумме не менее 40 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В ноябре 2025 года его преступные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время, как утверждается, бывший муниципальный служащий задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется полномасштабный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы.