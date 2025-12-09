Вечерний @Калининград: Roblox, свидетель эпохи, работа и МРОТ

Роскомнадзор в начале декабря ограничил доступ к американской игровой платформе Roblox. Причина — «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий и пропаганды ЛГБТ*-тематики». После этого глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина написала в своём канале, что дети «плачут» и «хотят уехать из страны». Что такое Roblox, почему он так интересен поколению Альфа — детям, которые с младенчества растут «со смартфонами в руках», разбирался «Новый Калининград».

Здесь также уместным будет напомнить о важности диалога и о том, что «запрещая — предлагай альтернативу». Но почему-то ни поколение Альфа с Roblox, ни зуммеры с популярным в их детстве Minecraft не видят альтернатив своим увлечениям, которые были бы созданы на российских платформах. Хотя, казалось бы, строить дома и сажать огороды можно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Проблема, видимо, в том, что платформы эти предназначены для пенсионеров и людей зрелого возраста, а вот зумерам и поколению Альфа наши разработчики ничего адекватного пока не предлагают. Можно, конечно, вспомнить метод воспитания из давнего советского детства «порыдают — перестанут». Но при этом не стоит забывать о протестах поколения Z в Непале в 2025 году, где молодежь, возмущенная блокировкой соцсетей, добилась отставки правительства.





В Калининградской области с 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы повышается с 24 тыс. до 28 тыс. рублей, с 1 июля 2026 года — до 29 тыс. Речь, конечно же, о размере зарплаты на полную ставку. Трехстороннее соглашение подписано между правительством региона, представителями объединений работодателей и территориальных организаций профсоюзов. Исполнять требования документа обязаны все работодатели, осуществляющие деятельность на территории региона. Столь существенное повышение МРОТ — сразу на 17% — может указывать на надежды пополнить бюджет за счет НДФЛ с коммерческого сектора. Ведь в настоящее время МРОТ — это результат своеобразного консенсуса властей, профсоюзов и работодателей. Можно даже предположить, что это некая попытка властей сохранить нейтралитет с работодателями: бизнесу как бы можно платить зарплаты в размере МРОТ и только с него отчислять все налоги и социальные платежи (больше 40%), а что сверх МРОТ — «это другое». В обмен же бюджет получает гарантированный минимальный доход от налога на доходы физических лиц.

Меж тем, зарплаты, приближенные к уровню МРОТ, иногда можно встретить в вакансиях работодателей. И судя по всему, зарплаты эти вполне реальные и явно не из конвертов. Что касается высокооплачиваемых предложений, то слесари и инженеры на этой неделе вновь обошли офисных сотрудников. В еженедельном анализе вакансий раздела «Работа» на «Новом Калининграде» эти специальности возглавили рейтинг высокооплачиваемых позиций. Традиционно в обзоре мы сравниваем условия на разных «полюсах» рынка: где готовы платить максимум за квалификацию, куда можно устроиться без опыта, где зарплаты не зависят от уровня образования соискателя. Читайте по ссылке.

В рубрике «История Калининграда» продолжаем рассказывать о людях, которые оказали серьезное влияние на процессы, происходившие в Калининградской области. Один из таких людей — Борис Нисневич, заслуженный журналист России, моряк, писатель, автор книг «Фарватеры одержимых» (16+), «Соленые мили» (16+) и трёхтомника «Свет памяти моей» (16+), многих других произведений. В интервью «Новому Калининграду» он рассказал, как в 1960-х годах боролся за сохранение Королевского замка, какую роль в начале 1990-х сыграла «Калининградская правда» в принятии закона «Об особой экономической зоне» и почему, занимая пост главного редактора старейшей областной газеты, он не любил красный телефон для связи с начальством, который стоял у него в кабинете. Читайте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: из архива «Нового Калининграда»

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

