Вечерний @Калининград: памятник без разногласий, Советск с амбициями и медицина с историей

10-летнее ожидание памятника князю Владимиру, похоже, близится, к завершению. На Совете по культуре при губернаторе 29 апреля общественности, наконец, показали, как он будет выглядеть, а обсуждение прошло максимально спокойно. Как отметила директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская, это «редкий случай, когда не может быть каких-то разногласий» и нет вопросов к художественному исполнению. Действительно, какие могут быть вопросы, если памятник уже готов?

Сам монумент с крестом и постаментом будет десятиметровым (высота фигуры князя — шесть метров). Одобрение его было единогласным. Более того, сроки уже обозначены: как прозвучало на заседании, памятник планируют установить к 6 июня. Подробнее читайте на нашем сайте по ссылке.





Помимо этого, корреспондент «Нового Калининграда» рассказал про рабочую поездку губернатора в Советск, где за один день обсудили и медицину, и спорт, и городскую среду. Путешествие по городу началось с пустыря, где планируется возвести межрайонный медико-диагностический центр, который по прогнозам властей, должен закрыть потребности сразу четырех муниципалитетов. Проектирование планируют завершить до конца года, а строительство начать в 2027-м с расчетом запустить объект к 2029 году.

Не обошлось и без городских проектов. В числе идей, которые глава Советска показывал из своей папки — развитие территории вокруг ФОКа с «пляжем» у водоема, реконструкция Зеленого театра и завершение многострадального стадиона «Красная звезда», который не могут достроить уже шесть лет. Как прошла экскурсия губернатора в Советске — читайте по ссылке.





И, наконец, разговор о прошлом и настоящем медицины — в интервью с калининградским врачом и писателем Иваном Скобеем. Он лечит, изучает оставшиеся от Кёнигсберга островки архитектуры, пишет книги об истории восточно-прусской медицины. В интервью «Новому Калининграду» Иван Скобей рассказал об экстриме своей профессии, о том, как лечили рыцарей Тевтонского ордена, как в Кёнигсберге зародились психоанализ и пластическая хирургия, и о многом другом.

Скобей подробно рассказывает о ранних периодах — от монастырской медицины Тевтонского ордена до развития научной школы в Кёнигсберге, где зародились психоанализ и анатомические исследования, которыми пользуются до сих пор. Сам он говорит, что «гештальт по довоенной медицине закрыл», но уже работает над новой книгой. Тема пока держится в секрете. Полное интервью читайте на нашем сайте по ссылке.





Ну а для тех, кто ищет развлечений на первомайские выходные — представляем вашему вниманию традиционный обзор «Афиши Нового Калининграда», в котором рассказываем, куда сходить и чем заняться. В регионе отмечают Первомай, в Зеленоградске проходит ФИШтиваль, в Калининграде открывают мотосезон и парковый сезон. Плюс концерты, лекции, матчи «Балтики» и традиционная ярмарка на острове Канта — с мастер-классами и гастрономией. Выбор широкий — осталось только определиться с маршрутом...

