Новости Калининграда: плановые полеты БПЛА, изменения трамвая и отвод судьи

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 22 июля.







Главные события дня:

Калининградцы заметили плановые полеты местного подразделения БПЛА

В небе над Калининградом в среду, 22 июля, очевидцами был замечен беспилотник самолетного типа. Как сообщил «Новому Калининграду» житель Вячеслав Якубенко, БПЛА он увидел в районе 11 утра с Советского проспекта. Другой житель добавил, что ранее уже видел подобный беспилотник в небе над Светловским округом.

Как стало известно редакции от источника, знакомого с ситуацией, жители наблюдали плановые полеты местного подразделения беспилотных летальных аппаратов.

Судья, который вел дело экс-главы администрации Балтийска Мельникова, взял самоотвод

Судья Балтийского суда Николай Переверзин, рассматривавший уголовное дело экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко взял самоотвод. Об этом сообщает из суда корреспондент «Нового Калининграда».

Самоотвод судьи связан с тем, что в апреле этого года Переверзин рассматривал другое уголовное дело, в котором также фигурировал заместитель Мельникова Максим Коваленко, и вынес по нему обвинительный приговор, который накануне вступил в силу. По словам Николая Переверзина, поскольку он уже дал оценку ситуации, связанной с Коваленко, то нынешнее дело о взятке между ним и Мельниковым должен рассматривать другой судья.

«Калининград-ГорТранс» сообщил об изменении маршрутов трамваев № 3 и № 5

В Калининграде временно изменили схемы движения трамваев № 3 и № 5. Это связано с прекращением движения электротранспорта по Московскому проспекту и острову Октябрьскому. О дате возобновления прежней схеме не сообщается.

Служба госохраны ОКН: здание мельницы на Правой набережной в катастрофическом состоянии

Здание вальцовой мельницы на Правой набережной, построенное в 1890 году и имеющее статус объекта культурного наследия местного значения, находится в «катастрофическом состоянии». Об этом «Новому Калининграду» сообщила заместитель руководителя Службы Мария Страхова.

«В ходе выездного обследования установлено катастрофическое состояние здания мельницы. Собственник не проводил работ по сохранению, не поддерживал состояние памятника. Подвалы затоплены, крыша протекает, местами выбиты окна, здание и территория захламлены», — сообщила Страхова.

Власти Калининграда намерены штрафами не пускать большегрузы на эстакадный мост

Задержка в строительстве автодублера двухярусного моста привела к тому, что грузовой автотранспорт в Калининграде теперь может проезжать только через вторую эстакаду и Берлинский мост. О том, что большегрузы перестанут пускать на первую эстакаду, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Турпоток в Калининградскую область снизился на 11% в 2026 году

В первом полугодии 2026 года турпоток в Калининградскую область сократился примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад отмечают в туристско-информационном центре, а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса.





Публикации «Нового Калининграда»

Опоздания, покупки против воли и экспертиза почерка: как идет суд над экс-главой УФПС

В суде Центрального района Калининграда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего «главного почтальона области» — главы регионального УФПС Сергея Аронова. «Новый Калининград» побывал на втором заседании.

Пустой «Детский мир» и «астральное карате»: о чем писали газеты 35 лет назад

В конце июля 1991 года местная пресса пыталась найти следы Янтарной комнаты, сообщала о появлении мазутного озера в Озерском районе и удивлялась огромному конкурсу на английское отделение филфака в местном университете. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.

Обзор подготовила Никонорова Виктория, фото: Юлия Власова / Новый Калининград