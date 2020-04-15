Прямым рейсом с Канар: в «Храброво» прилетел рейс с российскими моряками (фото)

В субботу, 25 апреля, самолет «Уральских авиалиний» доставил в Калининград российских моряков, которые из-за коронавирусной инфекции не могли покинуть Лас-Пальмас на Канарских островах в Испании после завершения работы в море. Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом, этим рейсом вернулись на родину 90 моряков из Калининградской области, 16 жителей Санкт-Петербурга, Крымчане вылетели в свой регион из Калининграда чартерным рейсом этой же ночью. Жителей регионов СЗФО поместили в обсерватор до момента вылета домой. Моряки из Калининграда и их семьи обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию дома. Через 10 дней их дополнительно обследуют, чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом.
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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