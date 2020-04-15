Прямым рейсом с Канар: в «Храброво» прилетел рейс с российскими моряками (фото)

Продолжение: Власти Италии считают, что международного туризма в стране в этом году не будет
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В субботу, 25 апреля, самолет «Уральских авиалиний» доставил в Калининград российских моряков, которые из-за коронавирусной инфекции не могли покинуть Лас-Пальмас на Канарских островах в Испании после завершения работы в море. Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом, этим рейсом вернулись на родину 90 моряков из Калининградской области, 16 жителей Санкт-Петербурга, Крымчане вылетели в свой регион из Калининграда чартерным рейсом этой же ночью. Жителей регионов СЗФО поместили в обсерватор до момента вылета домой. Моряки из Калининграда и их семьи обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию дома. Через 10 дней их дополнительно обследуют, чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии

[x]


Комментировать (4)

Комментарии к новости

prealoader
prealoader
???
Есть мнение

Запрещай, проклинай, не плати

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о шизофрении власти в эпоху социальной катастрофы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter