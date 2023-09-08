Поликлиника в аптеке и двойной томограф: областные власти показали достижения в медицине

Накануне выборов в окружной совет Светлогорского округа губернатор Антон Алиханов побывал в одном из медучреждений муниципалитета. В четверг, 7 сентября, глава региона осмотрел детскую поликлинику Межрайонной больницы № 1, которая в августе переехала в помещения бывшей аптеки на улице Пионерской. На работы по капремонту, оборудование и мебель из областного бюджета выделили 31,4 млн рублей. По словам главврача поликлиники Григория Лапшова, сейчас в ней работают три педиатра, два из которых приехали в регион по программе «Земский доктор». К учреждению прикреплено около 3500 человек.



В тот же день Антон Алиханов осмотрел новое оборудование в Областной клинической больнице в Калининграде. В июле здесь запустили систему под аббревиатурой ОФЭКТ/КТ. Как пояснил главврач медучреждения Константин Локтионов, в этом аппарате совмещены два томографа, его используют по большей части для диагностики онкологических заболеваний. Вместе с тем онкоцентр, о степени готовности которого власти регулярно отчитываются в соцсетях, в программу редкого публичного выезда Алиханова не вошел. Как выяснилось, сроки его открытия снова перенесены — теперь власти рассчитывают, что пациентов там начнут принимать в апреле 2024 года.

Достижения в медицине, которые решили продемонстрировать не только губернатору, но и журналистам, — в фоторепортаже «Нового Калининграда».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград