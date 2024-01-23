Чудеса эквилибристики и тонкости скольжения: как жители Калининграда передвигаются по тротуарам (фото)

В начале этой недели жители областного центра столкнулись с опасностью травматизма по пути на работу, в магазин, поликлинику и во все остальные места. Покрытые водой ледяные торосы во дворах и на тротуарах создают вполне реальную угрозу жизни и здоровью горожан, которые вынуждены показывать чудеса эквилибристики на превратившихся в каток улицах.



Губернатор Антон Алиханов назвал творящееся на тротуарах «просто ужасом». «Понятно, что это вызвано климатическими явлениями, частыми переходами через ноль, дождь, потом мороз, но, откровенно говоря, это слабое утешение, слабое оправдание для жителей», — констатировал он. А пресс-служба правительства региона напомнила, что за состоянием дворов должны следить управляющие компании, а за их работой с 18 января, в свою очередь, следит совместная рабочая группа министерства регионального контроля и комитета муниципального контроля администрации Калининграда.

Как сообщил начальник правительственной пресс-службы Дмитрий Лысков, в адрес управляющих компаний объявлены предостережения о выполнении своевременных мероприятий по уборке территорий от снега, льда и недопустимости нарушения действующего законодательства.

«При наличии на придомовых территориях наледи и не чищенных дорожек необходимо обращаться на горячую линию Министерства регионального контроля по тел. 99-41-18, в управляющие организации, в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Калининграда по тел. 596-400», — сообщил Дмитрий Лысков.

Наш фотокорреспондент Юлия Власова попыталась пройти по одной из центральных улиц Калининграда — ул. Горького — и зафиксировать по пути последствия «климатических явлений», превративших тротуары в ледяные торосы.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград