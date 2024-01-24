От дрона до 3D-принтера: в Калининграде открылась «школа для школы» на Каштановой аллее (фото)

В конце 2023 года был введён в эксплуатацию новый большой корпус школы № 50 на Каштановой аллее. Его открыли в середине января. Пока там проводятся только дополнительные занятия и кружки. Полноценный переезд 1-5 классов в новое здание запланирован на февраль.



Корпус рассчитан на 900 учеников. По стоимости — 1,3 млрд рублей — он также соизмерим с целой школой. В здании 44 кабинета, 32 из которых — учебные, а также столовая на 480 мест, библиотечно-информационный центр, актовый и конференц-залы, театральная и теле-студии, большой и малый спортзалы. Разработчики предусмотрели яркие зоны для отдыха и игр.

Техническая «начинка» корпуса также соответствует духу времени. Здесь и дроны, и 3D-принтер, всё для запоминающихся уроков химии и биологии и, конечно, для творчества. Всё самое интересное попало в объектив фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград