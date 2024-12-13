Зеленоградск в огнях: как украсили к Новому году «город-праздник»

Последние несколько лет Зеленоградск украшают к Новому году в стиле европейских городов, используя гирлянды с огоньками «теплого» света. Как утверждают местные власти, на фоне желтой плитки, которой вымощены улицы города, такие гирлянды дают эффект золотого свечения.

К середине декабря в Зеленоградске завершили украшение общественных пространств — на площади «Роза ветров», например, появился новый новогодний паровоз, купленный за 2,9 млн рублей. Да и в целом власти муниципалитета не скупятся тратиться на новогоднее убранство, а среди предпринимателей ежегодно устраивают конкурс «Зеленоградское сияние» с солидным призовым фондом. Как пишет муниципальная газета «Волна», этот год также не стал исключением: победители в номинациях на лучшее новогоднее оформление домов, магазинов, кафе и т.п. получат по 150 тысяч рублей, обладатели второго места — 100 тысяч рублей, за третье место предусмотрена награда в 50 тысяч рублей.

Кстати, не так давно глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала Зеленоградск городом, в котором праздник каждый день. И этот праздник продолжается, несмотря на тяжелые времена в стране и в мире.

По предновогодним улицам «города-праздника» прогулялась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.