Восстановить и сохранить: скульптуры львов у бывшей биржи готовят к реставрации

Калининградский областной музей изобразительных искусств готовит к обновлению скульптуры львов-щитодержателей, установленные у главного входа в историческое здание, в котором ранее находилась Торговая биржа Кёнигсберга. Реставрационно-консервационные работы планируют провести в рамках научно-образовательного проекта «На дальних рубежах Родины 3:0» Союза реставраторов России, сообщила пресс-служба музея.

Под руководством председателя Калининградского отделения Союза реставраторов России Олега Турока-Задунайского 26 февраля специалисты провели визуальное исследование памятника, фотофиксацию, взяли пробы грязепылевых отложений, микрофлоры и лакокрасочных материалов, изучили деструкционные фрагменты. Образцы планируют направить на биохимический анализ, на основании результатов которого будут определены методика работ и необходимые материалы.

«Алгоритм дальнейших работ на памятнике будет примерно следующим: сначала сухим методом убираются легко удаляемые загрязнения, затем слабощелочными растворами смываются остаточные наслоения, убираются остатки краски, биоцидными препаратами мы удаляем биодеструкторы — плесень, лишайники, работаем с микрофлорой. Если есть трещины, сделаем мастиковки, после этого комплекса мероприятий перейдём к консервационным работам», — пояснил Олег Турок-Задунайский.

По мнению эксперта, одним из основных факторов разрушения скульптур выступает влажный морской климат. «В зимнее время температура многократно переходит через ноль, и каждый такой переход способствует образованию конденсата внутри памятника, — считает реставратор. — Тем более, когда камень покрыт лакокрасочными материалами, конденсату некуда выходить, и он начинает изнутри разрушать структуру песчаника, из которого выполнены скульптуры. Также немаловажную негативную роль играет прямое антропогенное воздействие — транспорт, эстакада в непосредственной близости, деятельность микроорганизмов».

Реставрацию планируют проводить на месте. Её сроки намерены определить после получения результатов лабораторных исследований. По словам Олега Турока-Задунайского, в этом году специалисты смогут провести первые исследования скульптур, их расчистку, консервацию, мастиковку трещин и мелких дефектов. Однако если возникнет необходимость в восстановлении утраченных деталей, например, рельефных изображений гербов на щитах львов, и других дополнительных работах, времени потребуется значительно больше.

Скульптуры львов-щитодержателей украшали здание биржи Кёнигсберга с момента его постройки в 1875 году. Обе фигуры были выполнены из песчаника и имели соответствующий цвет. Лапами один из львов придерживал щит с гербом Купеческого союза Кёнигсберга, а второй — с гербами городов Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт, которые в 1724 году были объединены в Кёнигсберг. Во времена, когда в здании размещался Дворец культуры моряков, скульптуры покрасили в чёрный. Теперь львам планируется вернуть исторический цвет.

Как отмечала ранее реставратор, профессор архитектуры Ирина Белоярская, возвращение львам первоначального вида необходимо в первую очередь для сохранения скульптур: «Главная цель — не эстетическая. Ведь на скульптурах скапливается грязь, грибок, появляются трещины. Поэтому работы по реставрации — необходимость для дальнейшего сохранения».

Реконструкцию самого музея хотели провести до 2024 года, она оценивалась в сумму около 1 млрд рублей, средства региональные власти рассчитывали получить в федеральном Министерстве культуры. При этом на разработку проектно-сметной документации было выделено 25 млн руб. Торги выиграло московское ООО «Научно-реставрационное объединение». Однако разработка проектно-сметной документации задержалась. Музей подал в суд на проектировщиков, и решением Арбитражного суда Калининградской области, вступившим в силу в мае 2024 года, контракт был расторгнут. Новыми сроками реконструкции называли сначала 2024-2026 годы, затем 2026-2028. Работы в здании бывшей биржи в настоящее время проводятся силами самого музея.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград