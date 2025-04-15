Сухое молоко и масло на экспорт: в Черняховске открыли новый завод (фото)

Правительственная делегация во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных в понедельник побывала в Черняховске. Выезд был рабочим, поэтому, как пояснили в правительстве, встреча с населением в планы чиновников на этот раз не входила. Делегация посетила местную больницу, виноконьячный завод «Альянс 1892» (где губернатор оставил роспись на одной из бочек), официально открыла завод по производству молока «ДМС Восток», который был введён в эксплуатацию в декабре прошлого года.

Новое предприятие занимается производством сухого цельного и сухого обезжиренного молока, сливочного масла, в том числе для предприятий кондитерской промышленности. Проектная производственная мощность завода предусматривает переработку 350 тонн молока-сырья в сутки. Плановые объёмы выпуска готовой продукции — 13,2 тыс. тонн. Инвестиции в проект составили порядка 3,7 млрд рублей. Предусмотрено создание более 150 рабочих мест, на настоящий момент трудоустроено 110 человек.

«На сегодняшний день молокоперерабатывающий завод находится на завершающей стадии пуско-наладочных работ, начат выпуск и вывоз готовой продукции за пределы Калининградской области. На экспорт планируется направлять порядка 40–60% от общего объема производства. Открытие завода будет способствовать обеспечению показателей экспорта продукции АПК в рамках нацпроекта „Международная кооперация и экспорт продукции АПК“», — сообщает пресс-служба правительства. ООО «ДМС Восток» является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области.

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