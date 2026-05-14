Черняховский молокоперерабатывающий завод начинает поставлять сухое молоко в Алжир

Компанию «ДМС Восток» включили в реестр предприятий-экспортеров. Это дает право осуществлять поставки выпускаемой продукции в Алжир. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В апреле ведомство провело ветеринарно‑санитарное обследование ООО «ДМС Восток» по заявке компании с целью проверить производство сухого молока на соответствие ветеринарно‑санитарным требованиям Алжира.

Специалисты подтвердили соответствие предприятия современным стандартам производства молочной продукции. Производство оснащено новым оборудованием и автоматизированными линиями, обеспечивающими высокий уровень контроля качества. Помимо этого, на заводе успешно применяется система менеджмента безопасности HACCP (анализ рисков и критические контрольные точки) — ключевой элемент международных стандартов пищевой безопасности. На предприятии также организован производственный лабораторный контроль — исследования проводятся в аккредитованных лабораториях, что гарантирует достоверность результатов.

По итогам проведенного ветеринарно-санитарного обследования 7 мая Россельхознадзор включил ООО «ДМС Восток» в реестр предприятий-экспортеров.

Компания «ДМС Восток» начала строить завод по переработке молока на территории индустриального парка в Черняховске в августе 2022 года. Партнером проекта является агропромышленный холдинг «Залесье». Предполагалось, что новый завод будет выпускать более 5,4 тыс. тонн сливочного масла и более 22,5 тыс. тонн сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год. На предприятии планируют создать 150 рабочих мест. Разрешение на ввод в эксплуатацию завода компания получила в декабре 2024 года. Сам завод открыли в апреле 2025 года.