Черняховский молокоперерабатывающий завод начинает поставлять сухое молоко в Алжир

Все новости по теме: Сельское хозяйство
Черняховский молокоперерабатывающий завод начинает поставлять сухое молоко в Алжир

Компанию «ДМС Восток» включили в реестр предприятий-экспортеров. Это дает право осуществлять поставки выпускаемой продукции в Алжир. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В апреле ведомство провело ветеринарно‑санитарное обследование ООО «ДМС Восток» по заявке компании с целью проверить производство сухого молока на соответствие ветеринарно‑санитарным требованиям Алжира.

Специалисты подтвердили соответствие предприятия современным стандартам производства молочной продукции. Производство оснащено новым оборудованием и автоматизированными линиями, обеспечивающими высокий уровень контроля качества. Помимо этого, на заводе успешно применяется система менеджмента безопасности HACCP (анализ рисков и критические контрольные точки) — ключевой элемент международных стандартов пищевой безопасности. На предприятии также организован производственный лабораторный контроль — исследования проводятся в аккредитованных лабораториях, что гарантирует достоверность результатов.

По итогам проведенного ветеринарно-санитарного обследования 7 мая Россельхознадзор включил ООО «ДМС Восток» в реестр предприятий-экспортеров.

Компания «ДМС Восток» начала строить завод по переработке молока на территории индустриального парка в Черняховске в августе 2022 года. Партнером проекта является агропромышленный холдинг «Залесье». Предполагалось, что новый завод будет выпускать более 5,4 тыс. тонн сливочного масла и более 22,5 тыс. тонн сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год. На предприятии планируют создать 150 рабочих мест. Разрешение на ввод в эксплуатацию завода компания получила в декабре 2024 года. Сам завод открыли в апреле 2025 года.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter