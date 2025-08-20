«Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото)

«Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото) «Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото)
Все новости по теме: Кино в Калининградской области

В среду, 19 августа, в Калининграде торжественно открылся ежегодный фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+). Торжественная церемония открытия прошла в Калининградском областном драматическом театре и собрала полный зал зрителей. По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра — Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев, Михаил Врубель, Игорь Толстунов, Андрей Прошкин, Илья Тилькин, Сабина Еремеева, Федор Бондарчук, Любовь Толкалина, Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица, Марина Доможирова, Влад Канопка, Макар Хлебников и другие.

Напомним, что в этом году «Короче» расширил свое присутствие в Калининграде. Помимо традиционной площадки в кинотеатре «Заря», показы короткого метра в рамках конкурсной программы пройдут также в филиале Третьяковской галереи. Полнометражная дебютная программа будет идти в Драматическом театре. Кроме того, фестивальные показы пройдут в кинотеатрах КАРО, «Синемапарк» и «Киноленд». Имена победителей этого года станут известны на церемонии закрытия «Короче» 24 августа. На открытии фестиваля побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter