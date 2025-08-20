«Короче». Красная дорожка: в Калининграде открылся фестиваль короткометражек (фото)

В среду, 19 августа, в Калининграде торжественно открылся ежегодный фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+). Торжественная церемония открытия прошла в Калининградском областном драматическом театре и собрала полный зал зрителей. По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра — Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев, Михаил Врубель, Игорь Толстунов, Андрей Прошкин, Илья Тилькин, Сабина Еремеева, Федор Бондарчук, Любовь Толкалина, Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица, Марина Доможирова, Влад Канопка, Макар Хлебников и другие.

Напомним, что в этом году «Короче» расширил свое присутствие в Калининграде. Помимо традиционной площадки в кинотеатре «Заря», показы короткого метра в рамках конкурсной программы пройдут также в филиале Третьяковской галереи. Полнометражная дебютная программа будет идти в Драматическом театре. Кроме того, фестивальные показы пройдут в кинотеатрах КАРО, «Синемапарк» и «Киноленд». Имена победителей этого года станут известны на церемонии закрытия «Короче» 24 августа. На открытии фестиваля побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.