30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото)

30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото) 30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото)
Все новости по теме: Новый год

Светлогорск в этом году постарались превратить в популярную локацию для новогодних фотосессий. Как сообщили в администрации муниципалитета, для украшения города использовали «30 тысяч метров гирлянды». «Только в этом году праздничная иллюминация увеличилась на 10 тысяч метров», — отметили представители администрации в соцсетях.

На поставку и монтаж новогодних гирлянд и украшений выделили 7,7 млн рублей. На улице Динамо засияли 34 шара «Планета», гирлянда «Звёздное небо», а также стволы 44 деревьев. На Курортной появились «световой потолок» и 400 пластиковых шаров.

«Также по вечерам светом праздника озаряется улица Октябрьская, уже традиционно — сквер у „Лягушки“, а милые ангелы со звёздами дополняют атмосферу на Карла Маркса. Как рассказала Ашхеник Азарян, начальник отдела ЖКХ, каждое украшение в Светлогорске уникально. Оно создаётся по эскизам сотрудников отдела, а потом воплощается руками подрядчика», — добавили в администрации.

Результатом, судя по всему, власти остались довольны и даже использовали фотографии иллюминации для изготовления цифрового календаря, предложив подписчикам использовать получившиеся изображения в качестве «обоев» для телефона.

В поисках новогоднего настроения по улицам Светлогорска прогулялась и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Центральный спуск к морю как лицо приморского города

Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» — о спуске к морю в Пионерском.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter