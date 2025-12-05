30 километров гирлянд: как украсили к Новому году Светлогорск (фото)

Светлогорск в этом году постарались превратить в популярную локацию для новогодних фотосессий. Как сообщили в администрации муниципалитета, для украшения города использовали «30 тысяч метров гирлянды». «Только в этом году праздничная иллюминация увеличилась на 10 тысяч метров», — отметили представители администрации в соцсетях.

На поставку и монтаж новогодних гирлянд и украшений выделили 7,7 млн рублей. На улице Динамо засияли 34 шара «Планета», гирлянда «Звёздное небо», а также стволы 44 деревьев. На Курортной появились «световой потолок» и 400 пластиковых шаров.

«Также по вечерам светом праздника озаряется улица Октябрьская, уже традиционно — сквер у „Лягушки“, а милые ангелы со звёздами дополняют атмосферу на Карла Маркса. Как рассказала Ашхеник Азарян, начальник отдела ЖКХ, каждое украшение в Светлогорске уникально. Оно создаётся по эскизам сотрудников отдела, а потом воплощается руками подрядчика», — добавили в администрации.

Результатом, судя по всему, власти остались довольны и даже использовали фотографии иллюминации для изготовления цифрового календаря, предложив подписчикам использовать получившиеся изображения в качестве «обоев» для телефона.

В поисках новогоднего настроения по улицам Светлогорска прогулялась и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.