Экс-главе пункта полиции Янтарного грозит срок до 12 лет за взяточничество

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу. Экс-полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере через посредника). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как ранее сообщалось, решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно региональным УФСБ и оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД.

По версии следствия, утром 26 июля 2023 года в поселке Янтарном полицейский через посредника получил от лица, занимающегося незаконной добычей янтаря, взятку в размере 2000 долларов США. Взамен, как полагает следствие, фигурант обещал ловцу янтаря непривлечение его к административной ответственности и общее покровительство. После получения взятки обвиняемый задержан сотрудниками УФСБ. Как выяснилось позже, задержанным оказался победитель всероссийского конкурса «Народный участковый» Виталий Тохтамыш.

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В рамках расследования проведен комплекс необходимых следственных действий. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. Следствием собрана убедительная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили в СК, по инкриминируемой статье экс-полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.