Цифра в помощь иностранцам: как собираются реализовать идею «карты русского»

Инициатива по созданию карты соотечественника, «зародившаяся в Калининградской области», будет реализована. Она будет представлять из себя «цифровые сервисы в формате единого окна», благодаря которым проживающие за рубежом россияне, либо желающие переехать в РФ иностранцы смогут пользоваться различными услугами. Об этом рассказал замначальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» 28 марта.

Маленко напомнил, что в Калининградской области несколько лет назад появилась инициатива по созданию карты соотечественника. «Она называлась тогда „карта русского“. По этому поводу были разные размышления на площадке Министерства иностранных дел, на площадке Министерства юстиции РФ. Мы в итоге вышли на их решение, они в Российской Федерации приняты, — сказал замначальника управления администрации президента. — Цифровые сервисы в формате единого окна как для соотечественников, проживающих в Европе, так и для иностранных граждан, интересующихся Российской Федерацией, будут свёрстаны». По словам чиновника, итоговые сервисы будут представлены не позднее конца 2026 года.

Маленко пояснил, что цифровой сервис (приложение) будет направлен на четыре группы лиц. Первая группа — это граждане РФ, проживающие за рубежом. Они могут являться также и гражданами других стран и иметь полный набор документов РФ, либо они переехали относительно недавно и имеют тесную связь со страной, но лишены доступа к различным услугам.

Вторая группа — это иностранные граждане, «соотечественники, которые могут иметь историческую связь с Российской Федерацией, разделять ценности государства, но при этом не иметь гражданства РФ».

«Еще одна группа — юридические лица, нерезиденты Российской Федерации, например, бизнес-структуры соотечественников, заинтересованных в переезде в Россию на постоянное место жительства и релокации бизнеса, — добавил Сергей Маленко. — Последняя группа —юрлица, которые зарегистрированы в Российской Федерации, имеют отношение к крупным компаниям, работники, находящихся в длительных командировках на территории Российской Федерации, на объектах, которые работают в России; или руководители МСП и индивидуальные предприниматели и предприниматели, которые находятся за рубежом».

Он отметил, что сервисы разделены по группам для иностранных граждан и россиян, которые должны иметь доступ к части государственных услуг, вплоть до получения усиленной квалифицированной электронной подписи в тех странах, где можно организовать такую работу.

«Мы с вами должны сформировать среду, через которую можно будет организовать социальную и юридическую помощь, решить некоторые вопросы упрощенного переезда в РФ, некоторые вопросы получения гражданства. Различные сервисы, как коммерческого, так и некоммерческого толка вплоть до Пушкинской карты для соотечественников, которые могли бы оформлять её и пользоваться при приезде в РФ, открытия банковских счетов, платежей, переводов и так далее», — добавил чиновник. Он отметил, что сервис также должен давать доступ к решению некоторых вопросов трудоустройства, образования, в том числе возможности российского образования на иностранных языках, медицинского обслуживания, получения СНИЛС, ИНН, взаимодействия с недвижимостью и т.п. Сергей Маленков также отметил, что новый цифровой сервис нужно будет «связать» с региональными программами.

«Идея, которую Калининградская область породила, — что давайте мы это сделаем, цифровой сервис, вот прошли эти несколько лет, и мы наконец начали двигаться правильным образом, поручения Правительства РФ выпущены, соответствующие решения установочного характера приняты, в 2026 году ожидаем разворот этого сервиса в полной мере», — заключил Сергей Маленко.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter