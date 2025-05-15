Без сюрпризов и резких движений: как эксперты оценили первый год губернатора

Год назад Алексей Беспрозванных возглавил Калининградскую область, пообещав сделать её «лучшим регионом страны». Одни видят в нём прагматика, который «не строит воздушных замков», другие — руководителя, чьи заявления пока опережают реальные дела. Стал ли самый западный регион ближе к заявленному идеалу или главные дела Алексея Беспрозванных ещё впереди? Что думают о первой его годовщине политики, бизнесмены, общественники и журналисты — читайте в экспертном опросе «Нового Калининграда».

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в областном Законодательном собрании Юрий Шитиков:

— Срок всё-таки стоит исчислять с момента официальной инаугурации, Алексей Сергеевич отработал на посту губернатора меньше. Но главный итог: он продемонстрировал новый подход — решает конкретные проблемы и доступен для общения с калининградцами. В решении конкретных проблем можно позагибать пальцы на руках и ногах: это и ввод в эксплуатацию долгостроя-онкоцентра, и поликлиника на Сельме, и новый подход к решению проблемы кадрового дефицита медиков и учителей. При утверждении бюджета на 2025 и последующие два года был продемонстрирован комплексный подход к тому, чтобы хотя бы начать преодолевать этот дефицит.

Алексей Сергеевич постоянно бывает в муниципалитетах, встречается с людьми, выясняет их проблемы и сразу же начинает заниматься их решением.

Я, как бывший министр природных ресурсов и экологии, вижу, что он начал потихоньку обезвреживать ту экологическую мусорную мину, которая была заложена его предшественником. На сегодняшний день все мощности по размещению твердых коммунальных отходов находятся на востоке области. Из-за длинного транспортного плеча мы из Калининграда возим мусор в Барсуковку и Жаворонково, что приводит к росту тарифов. Самое главное, что госпредприятие ЕСОО находится в долгах как в шелках, в том числе перед перевозчиками. И на сегодняшний день губернатор вынужден принимать решение о вложении свыше 700 млн руб., чтобы закрыть возникшую не по его вине финансовую проблему.

Самое главное, что я вижу, — это подход конкретного человека, хозяйственника, не политикана. Как политик он, безусловно, делает много, чтобы обеспечить поддержку федерального центра Калининградской области.

Несмотря на то что наш регион больше всех страдает от западных санкций в силу удаленности от остальной части России, из-за того что мы находимся в окружении недружественных государств, тем не менее, худо-бедно, но в таких тяжелых условиях удается удерживать ситуацию и с бюджетом, и с решением социально-экономических проблем регионов.

По поводу того, что он не успел сделать, скажу так: цыплят по осени считают. А спрашивать с губернатора надо минимум через два года. Первый год — формирование команды, определение критериев, выявления проблем, которые надо решать. Поэтому пока что слишком рано. Представьте ситуацию: человек еще только начал разгребать Авгиевы конюшни, а мы ему говорим: мол, ты не успел то или то.

Тем не менее пока не удалось окончательно решить экологическую проблему в Советске, возникшую из-за перегрузки полигона. Но для решения этой проблемы необходимо создать новый полигон ТБО. Работа в этом направлении ведется в поселке Корнево, и, по оптимистичным прогнозам, в 2026 году будут запущены первые площадки для переработки и размещения твердых коммунальных отходов.

Самое главное — необходима поддержка федерального центра, чтобы комплексно решать проблемы нашего особого региона. Поэтому нужна комплексная программа социально-экономического развития региона, где будет предусмотрен ряд особых мер по поддержке развития Калининградской области. Это увеличение доли налогов, остающихся в распоряжении региона, снятие различных таможенных ограничений и процедур, возвращение к старому пределу беспошлинной отправки товаров и грузов физическими лицами. Это и региональные доплаты к пенсиям и зарплатам, потому что ни для кого не секрет, что цены в Калининградской области и инфляция превышают среднероссийские показатели. Проблем архимного. Поэтому нужно уйти от мегапроектов типа строительства моста через залив стоимостью 88 миллиардов и действительно разработать механизмы, с помощью которых можно будет оперативно решать проблемы региона.

Глава регионального отделения ЛДПР и фракции партии в Заксобрании Евгений Мишин:

— Если говорить о структуре правительства, она изменилась, но люди, курирующие те или иные направления, остались на своих местах или получили повышение. В структуре социальной политики поменялся блок здравоохранения, здесь остается достаточно напряженная обстановка, продолжаются жалобы людей. Но вместе с тем, на мой взгляд, прикладываются все усилия, чтобы в учреждениях здравоохранения появились профильные специалисты, потому кадровый вопрос остается достаточно сложным.

Мы очень надеемся, что завершится разработка ПСД и подключения инженерных сетей в районе Советска для межмуниципального медико-диагностического центра. Я считаю, что это задача номер один для нынешнего состава правительства и в том числе для блока социальной политики. Понятно, что это большой проект, фундамент или платформа для Калининградской области.

Есть проекты, на которые стоит обратить особое внимание и реализовать их. Мы со своей стороны всегда говорим о том, что в части экономического развития есть смысл активно насытить финансами программу «Восток». Здесь мне кажется очень успешным предложение Алексея Беспрозванных в части введения рейтинговой или балльной системы по отношению к 11 муниципалитетам на востоке области, поскольку в ранние периоды работы программы «Восток» инвестиционные проекты были достаточно приближены к Калининграду. Я согласен с тем, что нужно больше возможностей давать тем инвесторам и предпринимателям, которые готовы работать в удаленных муниципалитетах.

В части туризма нужно пересмотреть финансирование программы по введению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Идёт прирост туристического потока, но решительных шагов на восток области в этом направлении пока не видим.

Алексей Сергеевич очень хорошо вписался в нашу ситуацию в части спорта. У нас возобновляются хорошие результаты по футболу, «Балтика» выходит в РПЛ, это очень значимая история для региона. Здесь нельзя не отметить, что губернатор хорошо взаимодействует с руководством клуба. Также с регби, клубом «Балтийский шторм». Учитывая нашу отдаленность от большой России, эта история для нас очень важна и необходима. Здесь как бы здорово.

При этом, на мой взгляд, правительству есть, над чем работать. Достаточно сложно у нас идут процессы финансирования паромного сообщения, субсидирования льготных авиабилетов. Первая проблемам с паромами будет влиять на ценообразование для бизнеса, всех, кто связан с калининградским транзитом. Вторая проблема с билетами — это жители области, которые хотят посещать родственников, большую Россию. Это два ключевых вызова, с которыми правительству придется справиться в ближайшее время.

В части внутренней политики есть изменения в муниципальных образованиях, в Янтарном новая глава администрации, например. Посмотрим, будет ли это решение положительно влиять на жителей. Также был внесен закон о распределении более точных полномочий между главами. Но, честно говоря, в плане политической ситуации, на мой взгляд, здесь ничего не изменилось.

Первый выборный период при новом губернаторе будет 2025 год. И здесь есть один отрицательный момент — пересмотр уставов муниципалитетов (отказ от выборов по партийным спискам в пользу выборов по одномандатным округам — прим. «Нового Калининграда»), это максимально отрицательный политический момент, который случился в части внутренней политики.

В целом продолжаются курсы, которые были начаты при прежнем составе правительства. Каких-то новых прорывных инвестиционных проектов пока нет. Но, наверное, может быть, это преждевременно. Нужно закончить большие инфраструктурные проекты — дорожные.

Руководитель филиала «Фонда развития гражданского общества» (ФоРГО) в Калининградской области Елена Волова:

— Как специалист во внутренней политике, я буду говорить больше о том, как действия губернатора влияют на социальное самочувствие населения и бизнеса. Конечно, базовыми проблемами здесь являются рост цен и, в нашем регионе, проблема логистики.

Губернатор сразу отреагировал именно на эту часть нашей жизни и занялся этими вопросами, выделяя их как приоритетные: это программа по синим ценникам и привлечение наших торговых сетей и магазинов к снижению наценки. При этом он совершенно четко признает, что остановить рост цен в принципе невозможно, но сделать всё возможное, чтобы помочь, он старается.

Проблемы логистики, безусловно, влияют как на цены, так и на самочувствие бизнеса. Он также активно принялся их решать, то есть, выстраивает приоритеты правильно.

Надо сказать, что важное качество, которое отмечают многие, в том числе и я, — это отсутствие резких движений. Это говорит о нем как о вдумчивом человеке, который ставит впереди не политическую составляющую, а разумные, взвешенные решения. Этот фактор, наверное, также обеспечил достаточно стабильную и спокойную смену одного губернатора на другого, которую население не почувствовало как тревогу. Он стабильно, ровно и достойно идет все это время своим путем.

Кроме того, он проявляет особенное внимание к нуждам конкретных людей и качеству взаимодействия госвласти с населением, достаточно открыт в коммуникациях с людьми и бизнесом. Проявляет трепетное внимание к заботе о бойцах СВО и их семьях. Еще один важный момент — акцент на медицину, активизация открытия и качественной работы онкоцентра, особое внимание медучреждениям региона. И, конечно же, внимание к муниципальным образованием — реанимация программы «Восток», встречи с жителями, помощь главам.

В целом губернатор планомерно и вдумчиво идет вперед, стараясь коммуницировать со всеми слоями и опираться на мнение тех, кого касается вопрос, который он решает. Имеет хорошую федеральную «проходимость» и умело ее использует. Правильно расставляет приоритеты и оперативно вникает и реагирует на острые, текущие задачи.

Заместитель руководителя Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРИО) по Калининградской области (секция «Отели»), владелец сети отелей Сергей Куренков:

— Года все-таки еще не прошло. Я бы считал лучше с даты избрания — с сентября, потому что, по большому счету, все лето занимались подготовкой к выборам, выборами. Но за это время губернатор проехал все наши муниципальные округа, что очень хорошо.

Если оценивать в общем, какого-то грандиозного прорыва не произошло, за исключением того, что наконец-то открыли онкоцентр. Но, скажем так, и в худшую сторону ничего не изменилось.

Мы пообщались не так давно с губернатором в Краснознаменске, очень понравилась его фраза, что нельзя определять объем инвестиций в муниципалитеты в зависимости от количества жителей. Давать деньги на дороги только Калининграду, потому что в нём живет несколько тысяч человек, и не давать Краснознаменску, где четыре с половиной тысячи жителей, — такого не будет. Алексей Сергеевич сказал, что это неправильная позиция, потому что везде люди живут, им должно быть комфортно, независимо от того количества жителей, который проживает на той или иной территории или в том или ином муниципалитете.

Кроме того, транспортная составляющая. Говорилось о том, что нам должно быть комфортно добираться из точки А в точку Б. И абсолютно наплевать, что это коммерческий транспорт, а не муниципальный, как в Москве. А то ведь коммерсанты у нас считают, выгодно им или нет ехать по тому или иному маршруту. И если невыгодно, то они не едут. Разговор о том, что приоритет — это жители, люди. Им-то абсолютно все равно, кто будет их возить. Поэтому решение вопроса с транспортной доступностью — тоже положительный момент.

Губернатор очень много ездит по восточным муниципалитетам. Поэтому будем надеяться, что Калининградская область будет развиваться вся в комплексе, а не только приморские города.

И пожелаем ему удачи, надеемся, что все будет хорошо. Мне понравилось его позиция, что если он не знает чего-то, не готов ответить, то и не будет обещать. Будет стараться сделать, но «сделаем или не сделаем — пообещать не могу». Это честная позиция, что не будем строить какие-то фантазийный замки или с шашкой наголо рубить всех подряд, перестроить всё здесь и сделать так, чтобы «ананасы вместе с рябчиками росли». А такая нормальная взвешенная адекватная позиция.

И если говорить о бизнесе (об этом уже, наверное, все написали) — программу «Восток», которая была заморожена после того, как началось СВО, решили возобновить. Это тоже на самом деле очень хорошо.

Плюс социальные проекты, о которых губернатор говорил. И о поддержке наших ребят-бойцов СВО, которые возвращаются, не только в рамках федеральных каких-то программ, но и наших муниципальных, чтобы службы соцзащиты необходимую помощь им оказывали.

Если поставить оценку, то это твердая четверка. Даже с плюсом. Посмотрим еще, поживем годик-пол и посмотрим, действительно ли работа работается. Но, опять же, зависит не только от губернатора, но зависит и от команды.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Берег надежды» Елена Радзывилюк:

— Наша основная сфера деятельность — помощь больным детям. Не могу сказать, что в сфере детского здравоохранения Калининградской области произошли какие-то серьезные подвижки. Но точечно по некоторым нашим подопечным мы увидели серьезные подвижки. Так, Диме Шевчуку, который уже многие годы находится в паллиативном статусе, впервые (!) за все эти годы выделили спецпитание и лекарства за счет государства — раньше это оплачивалось за счёт благотворителей. Сестры Вика и Катя Гнездиловы из Черняховска получили квоту на поездку в федеральный центр в Томск к генетику, раньше им такого не давали. А тут лично министр распорядился. И родители наших подопечных, которые обращались в минздрав с теми или иными проблемами, получили надежду на решение.

Также министерство муниципального развития помогло нам организовать региональный благотворительный марафон «Вместе сможем!», чтобы мы смогли помочь больным детям из муниципалитетов. Надеюсь, что за этими первыми шагами последуют и другие.

Представитель общественности, краевед Александр Панфилов:

— Год назад была мысль, что президент не посоветует абы кого на должность губернатора значимого региона. Далее в предвыборную кампанию нам говорили, как важно слышать граждан. И вот когда, уставшие от глухоты городских чиновников, 3000 этих граждан обратились к выбранному губернатору с просьбой защитить от разрушения калининградский трамвай, то ответ последовал не сразу и был довольно расплывчатым: вернёмся к ситуации с трамваем после расчётов. Прошло 5 месяцев, но расчётов как будто до сих пор нет.

Помимо этого, должностные лица областного правительства фактически отмахнулись от протянутой руки помощи федеральных транспортных экспертов. Они могли помочь с теми же расчётами, но получили перепечатанный ответ мэрии о дальнейших планах по разрушению трамвайной инфраструктуры.

Есть предположение, что подчинённые попросту держат губернатора в неведении, ведь сам он за трамвай, так и говорит: «Я точно никому не дам демонтировать трамвай». Правда поступки говорят лучше слов. После нашумевшего в СМИ заявления губернатора трамвайные пути были разрушены на ул. Пролетарской и пр-те Победы. По последнему вообще недавно заключён контракт за 51 млн руб. на тотальное разрушение 2 километров выделенных трамвайных путей.

В общем, сохраняется ощущение, что с той стороны постоянно закрыто, а хочется быть услышанными и видеть созидательное управление городом и регионом.

Главный редактор портала RUGRAD Никита Кузьмин:

— Первый год Алексея Беспрозванных во главе Калининградской области прошел без особых сюрпризов: ожидаемая победа на выборах с «за 80 %» голосов и значительный исход из правительства команды предшественника. При этом внутриполитический сюжет оживили силовики: уголовные дела и аресты руководства администраций муниципалитетов, заместителей министра и даже ректора БФУ с директором Фонда капремонта приняли массовый характер именно после смены главы региона.

Гораздо более «интересным» и сложным для действующего губернатора станет следующий год его полномочий. При росте дефицита федерального бюджета и потенциального снижения поступлений нефтегазовых доходов сохранить важнейшие для калининградцев субсидии на авиаперевозки и морские перевозки грузов будет невероятно трудно. А по широко распиаренной программе «синих ценников» (в список якобы доступных продуктов питания включена, например, баранина) жителям региона пока приходится радоваться заявлениям властей, что «цены на молоко и свинину ниже среднероссийских».

В медийном позиционировании и освещении деятельности главы региона в СМИ выделю два чуть ли не противоречивых тренда. С одной стороны, есть хорошо организованные и открытые для журналистов выезды в муниципалитеты, а также другие, но только лишь отдельные мероприятия с его участием. С другой — действительно важные заседания совета по улучшению инвестиционного климата проходят в закрытом формате, то есть «правильные» инвесторы по-прежнему имеют возможность получить привлекательные земельные массивы без торгов и без широкого общественного резонанса.

Кроме того, как и при Алиханове, широко распространена практика, когда на действительно интересных выездах/выходах Алексея Беспрозванных сопровождают исключительно журналисты государственного (ГТРК «Калининград) и фактически принадлежащему областному правительству (ТРК «Каскад») телеканалов. При таком раскладе ответственные за медиаобраз главы региона могут быть спокойны: ничего лишнего за рамками официальной повестки упомянутые СМИ гарантированно не сообщат.

Оксана Майтакова, Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»