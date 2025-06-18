«А я тебе сейчас»: за что калининградский единоросс плеснул водой в коммуниста

18 июня заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике совета депутатов Калининграда вышло из-под контроля председателя. Рабочие моменты народным избранникам не удалось решить в рамках дискуссии. В итоге охладить пыл пришлось водой. За конфликтом наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Привычный ход заседания нарушила претензия депутата Елены Гладилиной, чьё предложение внести в повестку дня дополнительный вопрос было отклонено. Однако член фракции «Коммунисты России» всё же озвучила проблему. Касалась она металлодетекторов в школах. По информации Елены Гладилиной, проходить через электромагнитную рамку без вреда для здоровья можно не часто. «Я хочу, чтобы все родители, которые здесь сейчас присутствуют, понимали ответственность, когда ваш ребёнок проходит через электромагнитную раму. Не более 20 раз в год можно пройти через эту электромагнитную раму. Ребёнок учится 9 месяцев. Каждый день, каждое утро он проходит через неё», — высказалась, практически переходя на крик, Гладилина.

«Где вы такое взяли, чушь эту?», — перебил её единорос Юрий Саломохин, занимающий пост заместителя председателя горсовета. Пока участники дискуссии, к которой присоединились и другие депутаты, выясняли, может ли содержаться подобная информация в инструкции к металлодетектору, не выдержал уже председатель горсовета Олег Аминов. Он упрекнул Гладилину в том, что вопрос был предложен к внесению в повестку слишком поздно. «За три дня! Вы за три дня тоже выносите», — парировала депутат.

Внезапно обоих перебил Саломохин, возмутившийся тем, что его снимает на видео глава фракции КПРФ Сергей Севостьянов. «Я вам права не давал меня снимать, Сергей Сергеевич», — повысил голос зампредседателя горсовета. «Мы не дома у вас», — ответил Севостьянов, продолжая съёмку. «А я тебе сейчас...», — крикнул Саломохин, плеснув воду из стакана в сторону оппонента. «Вы что позволяете себе?», — возмутился Севостьянов. Задело и сидевшую рядом депутата от КПРФ Тамиллу Чернышеву.





Скриншот видео, которое есть в распоряжении «Нового Калининграда»

«Ситуация дошла до того, что уже необходим нам кодекс этики депутатов, — выдержав паузу, вступила в диалог Тамилла Чернышева. — Выплески воды, грубость, хамство. <...> То, что сейчас происходит, это неправильно. В регламенте указано, что председательствующий должен наводить порядок. Я всё жду, когда же начнёт, а вы опять перебиваете».

Юрий Саломохин в итоге покинул зал заседаний, хлопнув дверью, однако вскоре передумал, решив продолжить работу. С трудом вернувшись к повестке дня, депутаты всё же закончили ее обсуждение. Примирительная беседа, как рассказал позже «Новому Калининграду» Сергей Севостьянов, состоялась после заседания.

Стоит отметить, что напряжённая обстановка царит в горсовете седьмого созыва нередко. Оппозиция из коммунистического блока часто высказывает возмущение тем, что депутатам не всегда дают высказаться в желаемом объёме. Глава горсовета, в свою очередь, считает, что работа в рамках комиссий проводится не по регламенту.

В марте Олег Аминов назвал депутатов бездельниками из-за отсутствия отчётов. Во время публичного отчёта самого главы с критикой на местную власть обрушился уже Севостьянов. Между тем, совместную работу народным избранникам предстоит продолжить уже в ближайшее время. До ухода на летние каникулы запланировано ещё одно заседание горсовета.

Любопытно, что знаменитые дебаты, во время которых лидер ЛДПР Владимир Жириновский плеснул соком в лицо на тот момент губернатору Нижегородской области Борису Немцову, состоялись ровно 30 лет назад — 18 июня 1995 года.

Текст: Мария Власенкова, фото: пресс-служба совета депутатов Калининграда