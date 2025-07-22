Беспрозванных призвал жителей региона не реагировать на заявления стран НАТО

Губернатор Калининградской области призвал жителей не реагировать на заявления стран НАТО в отношении региона. Свою точку зрения по этому вопросу Алексей Беспрозванных высказал во время своей прямой линии 22 июля.

Он отметил, что калининградцы уже привыкли к подобным заявлениям «наших недружественных соседей». По мнению губернатора, чиновники и военные стран НАТО «как только ни пытались спровоцировать нашу область и властей» за тот год, что Беспрозванных является главой региона.

«Смысла нет на это реагировать, каким-то образом на это отвечать, потому что это очередные высказывания наших наших недружественных соседей. Думаю, нам не нужно на это реагировать, нужно просто двигаться вперёд», — подытожил губернатор.