Беспрозванных призвал жителей региона не реагировать на заявления стран НАТО

Губернатор Калининградской области призвал жителей не реагировать на заявления стран НАТО в отношении региона. Свою точку зрения по этому вопросу Алексей Беспрозванных высказал во время своей прямой линии 22 июля.
Он отметил, что калининградцы уже привыкли к подобным заявлениям «наших недружественных соседей». По мнению губернатора, чиновники и военные стран НАТО «как только ни пытались спровоцировать нашу область и властей» за тот год, что Беспрозванных является главой региона.
«Смысла нет на это реагировать, каким-то образом на это отвечать, потому что это очередные высказывания наших наших недружественных соседей. Думаю, нам не нужно на это реагировать, нужно просто двигаться вперёд», — подытожил губернатор.Напомним, ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. По его словам, российский регион окружен со всех сторон НАТО, и армия и ее союзники теперь имеют возможность «снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». В Госдуме заявили, что подобные действия будут означать нападение на Россию со всеми ответными мерами.