Рябков: Россия обеспечит безопасность Калининградской области всеми средствами

Все новости по теме: Политика

Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться Россией всеми необходимыми средствами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с угрозами НАТО в отношении Калининграда, сообщает ТАСС.

«Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. По его словам, российский регион окружен со всех сторон НАТО, и армия и ее союзники теперь имеют возможность «снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». В Госдуме заявили, что подобные действия будут означать нападение на Россию со всеми ответными мерами. Губернатор Алексей Беспрозванных призвал жителей не реагировать на заявления стран НАТО в отношении региона.


