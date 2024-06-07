106 компаний, 32 региона: в Калининграде открылся корпоративный фестиваль спорта

Фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград
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В Калининград впервые пришёл Всероссийский летний корпоративный фестиваль спорта. Мероприятие официально открылось вечером в четверг, 6 июня, возле «Ростех Арены». На церемонии побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Как отметили организаторы, в этом году на фестивале выступят более 2 тысяч спортсменов из 32 регионов страны. Состязаться в соревнованиях по 25 видам спорта будут команды от 106 организаций, среди них — коллективы от федеральных «Новикомбанка», ПАО «Яковлев» (авиастроение, Москва), АО «Технодинамика» (промышленность гражданского и военного назначений, тоже Москва) и госкорпорации «Ростех», при поддержке которой и проходит мероприятие. Помимо крупных госпредприятий показать свои способности решились несколько калининградских представителей. Например, спортсмены из администрации Гурьевского округа, «Янтарного комбината», ОКБ «Факел» и аэропорта «Храброво».


В дни с 7 по 9 июня атлеты выйдут на площадки «Автотор-Арены», «Ростех Арены», стадиона «Балтика» и другой спортивной инфраструктуры региона. Соревноваться представители компаний будут как в классических направлениях: футболе, волейболе, баскетболе и настольном теннисе, так и в специфических, таких как киберспорт.

Церемония открытия началась с приветственных слов министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко, руководителя спортивного направления госкорпорации «Ростех» и руководителя попечительского совета ФК «Балтика» Ильи Мясникова, президента спортивного объединения «Трудовые резервы» Илья Галаева и вице-президента Калининградской областной федерации футбола, экс-начальника пресс-службы «Балтики» Сергея Кандалова. После официальной части участники соревнований насладились небольшим концертом группы Anna Grin Band.


«Это уже 7 раз, когда мы проводим с помощью и при непосредственной поддержке физкультурно-спортивного общества „Трудовые резервы“ данный фестиваль, — сообщил журналистам Илья Мясников. — Он пользуется популярностью, количество участников от года в год растёт. В этом году очередной рекорд: 2200 человек приехали сюда. Расширяется география, мы впервые проводим такого рода мероприятие в Калининграде». Куратор спортивного направления «Ростеха» признался, что выбор места во многом связан с футбольным клубом «Балтика», который госкорпорация полюбила за год сотрудничества. Мясников заявил, что финансовая поддержка команды «останется в нужном объёме», перед ней поставлена задача за сезон вернуться в Премьер-лигу, а нового тренера выберут в ближайшие полторы недели.

Президент «Трудовых резервов» Илья Галаев отметил, что перед организаторами стояло множество трудностей по проведению фестиваля в Калининграде. Самая главная из них — логистика. Несмотря на это, в следующем году здесь, по словам Галаева, планируется фестиваль уже на 3 тысячи человек.

Текст, фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград

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