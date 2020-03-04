Горвласти: мы обязаны вместе с новой школой ввести и новые многоэтажки на Сельме

Строительство новой школы на ул. Рассветной на Сельме в обязательном порядке предусматривает возведение новых многоквартирных домов. Это условие федерального проекта «Жилье», по которому город получил софинансирование на возведение школы, сообщил накануне журналистам глава Калининграда Алексей Силанов.



По словам градоначальника, в итоге сейчас перед администрацией муниципалитета стоит задача «не только построить школу, но еще и обеспечить ввод определенного объема квадратных метров жилья». В настоящее время продлены сроки конкурса на определение подрядчика, который займется возведением школы, их итоги горвласти надеются подвести через полторы недели, отметил Алексей Силанов.

Глава комитета территориального развития и строительства Артур Крупин дополнил, что основная направленность программы, по которой получено софинансирование на возведение школы, — «стимулирование жилищного строительства». «Деньги на строительство школы дали при условии, что город гарантирует ввод жилья, указанный в документации планировки территории», — сказал он.

Из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в позапрошлом году.

При этом единственная школа, которая сейчас существует на Сельме — гимназия № 40 — переполнена. В нынешнем году прием заявок на поступление в первые классы в ней был закрыт менее чем через месяц после старта. Всего в нее набрали 290 первоклассников, хотя школа рассчитана на 200, в прошлом году это было 315 человек.