Правительство РФ выделило 6 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономический кризис 2020 года

Правительство России выделило Минфину из резервного фонда 6 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки. Деньги в качестве субсидии предоставляются компании «Дом.РФ» «на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году по ставке до 6,5 процентов годовых».

Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина. На эти деньги планируется обеспечить льготной ипотекой не менее 240 тыс. жителей страны.

Выдачу льготной ипотеки под 6,5% ранее анонсировал президент Владимир Путин. 23 апреля Михаил Мишустин утвердил соответствующую программу. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Льготная ипотека распространяется на жильё стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Петербурге и Москве. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter