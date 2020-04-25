Правительство РФ выделило 6 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки

Правительство России выделило Минфину из резервного фонда 6 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки. Деньги в качестве субсидии предоставляются компании «Дом.РФ» «на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году по ставке до 6,5 процентов годовых».
Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина. На эти деньги планируется обеспечить льготной ипотекой не менее 240 тыс. жителей страны.Выдачу льготной ипотеки под 6,5% ранее анонсировал президент Владимир Путин. 23 апреля Михаил Мишустин утвердил соответствующую программу. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Льготная ипотека распространяется на жильё стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Петербурге и Москве. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.
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