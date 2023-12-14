Калининград вошёл в число семи городов, где за год подешевели новостройки

Калининград вошёл в число семи городов, где за год снизились цены на первичное жильё. Новостройки подешевели в среднем на 10%. Данные за 11 месяцев 2022 и 2023 годов сравнили аналитики платформы «Авито Недвижимость». В исследовании приняли участие 33 города.



Больше чем в Калининграде, по данным «Авито», цены на новостройки снизились только в Севастополе (-12%). Средняя стоимость новой квартиры в Калининграде в ноябре составляла 5,8 млн. рублей, цена квадратного метра — 102 тыс.

Также на рынке первичной недвижимости Калининграда зафиксирован значительный рост предложения — 95%. Спрос при этом, по итогам 11 месяцев, увеличился только на 6%.

В целом по стране предложение на новостройки выросло на 53%, спрос — на 7%, цена — на 5%, составив в среднем 6,2 млн рублей. «Квадрат» в первичном жилье подорожал в России за год на 4%. Его средняя стоимость в ноябре составляла 134 тыс. рублей.

Доля непроданного жилья в калининградских новостройках увеличилась в ноябре до 38%. В целом по стране показатель достиг рекордных 67%.