Областным властям неизвестны планы инвестора по достройке гостиницы у «Эпицентра»

Фото: Виталий Невар, архив «Нового Калининграда»
Фото: Виталий Невар, архив «Нового Калининграда»
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У региональных властей нет информации об актуальных планах инвестора по достройке гостиницы в сквере рядом с «Эпицентром» на улице Горького в Калининграде. Это следует из ответа областного правительства на запрос «Нового Калининграда».

Редакция просила в числе прочего сообщить о сроках окончания работ и функциональном наполнении объекта при наличии такой информации. В пресс-службе указали, что застройщику продлили разрешение на строительство до 30 декабря 2026 года. «Иные запрашиваемые сведения в министерстве [градостроительной политики] отсутствуют», — сказано в ответе на запрос.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте», что инвестор планирует «приступить завершению работ» 1 апреля 2024 года. «Для реализации проекта создана совместно с корпорацией „Туризм.РФ“ специализированная проектная компания „Магистраль“, которая будет завершать этот проект», — отметил чиновник.

Разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса в сквере у здания областной прокуратуры было выдано десять лет назад. Согласно документации, на территории запланировано разновысотное здание в пять-девять этажей с двухуровневым подземным паркингом. Планировалось, что отель построят к ЧМ-2018. Однако в начале 2017 года возведение объекта было остановлено из-за проблем с финансированием у инвестора.

В январе этого года инвестор сообщал, что рассчитывает достроить гостиницу в 2023 году, однако работы не начались. В конце декабря в управляющей компании Domina Management заявили «Новому Калининграду», что «возобновили подготовительные работы на площадке». Тогда же стало известно, что откорректированный проект отеля прошел экспертизу.

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