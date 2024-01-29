Областным властям неизвестны планы инвестора по достройке гостиницы у «Эпицентра»

У региональных властей нет информации об актуальных планах инвестора по достройке гостиницы в сквере рядом с «Эпицентром» на улице Горького в Калининграде. Это следует из ответа областного правительства на запрос «Нового Калининграда».



Редакция просила в числе прочего сообщить о сроках окончания работ и функциональном наполнении объекта при наличии такой информации. В пресс-службе указали, что застройщику продлили разрешение на строительство до 30 декабря 2026 года. «Иные запрашиваемые сведения в министерстве [градостроительной политики] отсутствуют», — сказано в ответе на запрос.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте», что инвестор планирует «приступить завершению работ» 1 апреля 2024 года. «Для реализации проекта создана совместно с корпорацией „Туризм.РФ“ специализированная проектная компания „Магистраль“, которая будет завершать этот проект», — отметил чиновник.

Разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса в сквере у здания областной прокуратуры было выдано десять лет назад. Согласно документации, на территории запланировано разновысотное здание в пять-девять этажей с двухуровневым подземным паркингом. Планировалось, что отель построят к ЧМ-2018. Однако в начале 2017 года возведение объекта было остановлено из-за проблем с финансированием у инвестора.