«Авито»: за год предложение «зимнего» посуточного жилья выросло в Калининграде на 52%

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В зимний сезон 2023-2024 калининградцы размещают на «Авито» на 52% больше объявлений о посуточной сдаче квартир, чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба сервиса.

При этом средняя стоимость услуги за год не изменилась и осталась на уровне 2000 рублей за сутки. Такие же цены ещё в 15 городах, попавших в выборку «Авито», в том числе в Краснодаре, Севастополе и Омске. Самое дорогое посуточное жильё в Москве и Плёсе. Там туристы отдают порядка 3500 рублей. Дешевле всего остановиться в Кирове, где стоимость услуги держится на уровне 1700 рублей в сутки.

«Внутренний туризм в России активно развивается, появляются новые сценарии и направления для путешествий. За год по стране количество предложений на „Авито“ увеличилось на 29%, а значит и выбор для путешественников стал шире. В то же время средние цены на краткосрочную аренду выросли на 21% — с 2000 до 2400 рублей в сутки. Но это всё равно обычно более доступный вариант, чем номер в отеле», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин.

Калининград вошёл в десятку самых популярных направлений среди российских туристов после новогодних праздников. Стоимость ночи в местных гостиницах со второй декады января составляет порядка 3900 рублей. Новогодняя ночь в калининградских отелях обошлась туристам в среднем в 10000 рублей.

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