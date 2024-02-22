В Янтарном продают участок под кафе «Галера»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Застройка побережья

В Янтарном выставили на продажу за 250 млн рублей два земельных участка на побережье, в непосредственной близости от шахты «Анна». На одном из участков (КН 39:22:000000:18, площадь — 7 880 кв.м) находится кафе «Галера», а второй (КН 39:22:010007:1, площадь — 5 000 кв.м) расположен вдоль улицы Морская Набережная.

В объявлении на портале «Авито» сообщается, что оба участка находятся на первой береговой линии Балтийского моря, а продает их «coбcтвенник, бeз посрeдников»: «На участке раcполoжeннo зданиe, находящееся в собственности (действующий ресторан) oбщая площадь 204,3 кв.м. Коммуникации: центpальный вoдoпpовoд, канализация, а также находящаяся в собственности электростанция мощностью 150 кВ».

Уточняется, что больший участок «имеет широкий спектр разрешённого использования» и «может быть использован в любом направление бизнеса (гостиница, гостевой дом, развлечения, бытовое обслуживание, магазины, общественное питание, спорт, и.т.д)». Меньший же предлагается под индивидуальное жилищное строительство, а также блокированную жилую застройку.

Отметим, что участки продают по сильно завышенной кадастровой стоимости (в сумме она чуть меньше 60 млн рублей).

Кафе «Галера» было построено в 2008 году компанией «Разгуляй-Аква» и тогда же собственники получили предписание о немедленной ликвидации незаконно построенного здания.

В декабре 2019 года на градостроительном совете рассматривали проект многоуровневого гостиничного комплекса с бассейном, рестораном, фитнес-центром и апартаментами на склоне в Янтарном (его представлял архитектор Андрей Асадов). Комплекс должен появиться на месте ресторана «Галера» рядом с памятником жертвам Холокоста. Несмотря на то, что рассматривался даже вариант, предусматривающий сдвигание памятника жертвам Холокоста, проект был раскритикован и отвергнут.

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