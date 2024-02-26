Проект застройки в районе Красной-Разина отправили на доработку

Министерство градостроительной политики Калининградской области отклонило и направило на доработку «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц Красная — Степана Разина — Шиллера в городе Калининграде». Об этом «Новому Калининграду» сообщил один из жителей, получивший официальный ответ за подписью министра градостроительной политики региона Веры Касьяновой.



В письме сообщается, что министерством через интернет-приемную были получены многочисленные замечания участников публичных слушаний и писем, в которых жители высказываются о «недопущении застройки исторического центра города Калининграда» и требуют остановить реализацию проекта планировки территории.

В конце января этого года сообщалось , что городские власти проводят публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц Красная — Степана Разина — Шиллера. Согласно проекту, заказчиком которого выступил бывший гендиректор ООО «Лукойл-Калининградморнефть» Юрий Каджоян, между жилой застройкой предлагалось возвести административное здание на участке территории площадью 700 кв. метров.

В начале февраля сообщалось, что в публичных слушаниях приняли участие 126 человек. Жители высказались против образования земельного участка с кадастровым номером 39:15:121550:ЗУ1 «в историческом районе плотной малоэтажной застройки» и пояснили, что строительство окажет дополнительную нагрузку на коммуникации, очистные сооружения и дорожную инфраструктуру, а также нарушит «конструкции существующих зданий и комфортную среду проживания». В качестве еще одного аргумента участники слушаний привели перспективу сноса зеленых насаждений. В качестве альтернативы застройке жители предложили рассмотреть возможность благоустройства территории с учетом ее туристического потенциала и высказали инициативу оформить земельные отношения «в пользу жилого дома № 19 по улице Степана Разина по фактическому землепользованию».