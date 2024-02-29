«Авито»: за год в регионе резко подорожала аренда многокомнатных квартир

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Стоимость краткосрочной аренды трёхкомнатных квартир в Калининградской области за год выросла на 27%, составив в среднем 4000 рублей в сутки. Динамику цен и предложения в сегменте посуточной аренды региона отследили эксперты «Авито Недвижимости».

По данным сервиса, в феврале 2024 года по сравнению с февралём 2023 жители области разместили на 55% больше объявлений о посуточной сдаче трёхкомнатных квартир.

Предложение в сегменте краткосрочной аренды жилья с четырьмя и более комнатами за год выросло незначительно — на 6%. А вот стоимость услуги увеличилась на 60%, составив в среднем 8000 рублей в сутки. В Москве она составляет 12500 рублей.

«Люди всё чаще путешествуют семьями и большими компаниями друзей, поэтому им нужно жильё большого формата. Во многих случаях посуточная аренды квартиры с тремя или четырьмя комнатами для них доступнее, чем загородной недвижимости такого же размера. В среднем по России аренда „трёшки“ стоит 3,5 тыс. рублей в сутки, квартиры с четырьмя комнатами и более — 5,9 тыс. рублей, а дома — 6 тыс. рублей за ночь», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

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