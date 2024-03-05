Эксперт одобрил перестройку светлогорской виллы «Горный замок» в санаторий (фото)

Калининградский эксперт Владимир Ярош одобрил перестройку светлогорской виллы «Горный замок» (ул. Октябрьская, д. № 5) в санаторий. На сайте региональной Службы охраны объектов культурного наследия опубликован соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы (она проводилась с 8 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года).

Эксперт сообщает, что планируемые работы «обеспечат улучшение визуального восприятия окружающей территории» и не окажут негативного влияния на соседние объекты культурного наследия. При этом экспертом было выявлено несколько факторов, потенциально оказывающих влияние на окружающую территорию в период проведения работ. Среди них физические повреждения, вибрации от работы строительной техники, механизмов и изменение состояния окружающего грунтового массива. Однако, как указывает Владимир Ярош со ссылкой на проектные решения застройщика, «проводимые работы не повлияют на сохранность объектов культурного наследия, не будут затрагивать несущие конструктивные элементы, влиять на характеристики их надежности и безопасности» при проведении мероприятий по обеспечению сохранности ОКН.

Кроме того, проектом предусмотрен вызов представителя органа охраны объектов культурного наследия в случае возникновения угрозы сохранности и целостности памятников при проведении работ.

Ранее положительное заключение государственной экспертизы получил проект приспособления под пансионат исторической виллы «Лесной замок» (Светлогорск ул. Октябрьская, д. № 9). Застройщиком по обоим объектам выступает ООО «Грюнвальд-Спа». Проектную документацию подготовило ООО «Дивек-Проект».