Проект реконструкции исторической виллы под пансионат в Светлогорске прошёл экспертизу

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Проект приспособления исторической виллы «Лесной замок» под пансионат в Светлогорске получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного единого реестра заключений.

Застройщик объекта — ООО «Грюнвальд-Спа». Проектную документацию подготовило ООО «Дивек-Проект». Заключение получено 30 января.

Вилла расположена по адресу: ул. Октябрьская, 7. Её планируют не только восстановить, но и соединить с виллой «Горный замок» новым зданием. Соответствующий проект, подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса, в декабре одобрил областной градостроительный совет. Как сообщалось ранее, в здании планируют открыть гостиницу на 23 номера с возможность разместить до 46 человек. Застройщик намерен привести к историческому виду кровлю здания, устроить мансарду, воссоздать историческую башню и в целом частично утраченный облик памятника архитектуры.

Здание напротив Лиственничного парка было построено не позднее 1904 года. До 1945 года в нём располагался пансионат «Вальдшлосс» («Лесной замок»). После окончания Второй мировой войны здание принадлежало санаторию «Светлогорск». Учреждение располагалось в нём до 2015 года, сейчас объект законсервирован. Его техническое состояние оценивается как «ограниченно работоспособное» с локальными аварийными участками. Обе виллы, которые хотят приспособить под пансионат, — объекты культурного наследия местного значения.

Директор компании «Грюнвальд-Спа» Алексей Драч руководит также заводом по производству полуприцепов для грузовиков и самосвальных кузовов «Грюнвальд».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter