Проект реконструкции исторической виллы под пансионат в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект приспособления исторической виллы «Лесной замок» под пансионат в Светлогорске получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного единого реестра заключений.



Застройщик объекта — ООО «Грюнвальд-Спа». Проектную документацию подготовило ООО «Дивек-Проект». Заключение получено 30 января.

Вилла расположена по адресу: ул. Октябрьская, 7. Её планируют не только восстановить, но и соединить с виллой «Горный замок» новым зданием. Соответствующий проект, подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса, в декабре одобрил областной градостроительный совет. Как сообщалось ранее, в здании планируют открыть гостиницу на 23 номера с возможность разместить до 46 человек. Застройщик намерен привести к историческому виду кровлю здания, устроить мансарду, воссоздать историческую башню и в целом частично утраченный облик памятника архитектуры.

Здание напротив Лиственничного парка было построено не позднее 1904 года. До 1945 года в нём располагался пансионат «Вальдшлосс» («Лесной замок»). После окончания Второй мировой войны здание принадлежало санаторию «Светлогорск». Учреждение располагалось в нём до 2015 года, сейчас объект законсервирован. Его техническое состояние оценивается как «ограниченно работоспособное» с локальными аварийными участками. Обе виллы, которые хотят приспособить под пансионат, — объекты культурного наследия местного значения.

Директор компании «Грюнвальд-Спа» Алексей Драч руководит также заводом по производству полуприцепов для грузовиков и самосвальных кузовов «Грюнвальд».