Градсовет одобрил проект санатория в исторических виллах Светлогорска (фото)

Областной градсовет одобрил проект нового санатория «Грюнвальд Спа» в Светлогорске. Его концепция предполагает восстановление исторического пансионата «Лесной замок» и виллы «Горный замок» и их соединение новым зданием.

«Два объекта мы приспосабливаем [для современного использования], а между ними мы предлагаем объект, встроенный между этими двумя памятниками [архитектуры]», — пояснил архитектор Александр Башин, представлявший несколько концепций будущего санатория.

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Основной упор в своей презентации Башин сделал на разработку своей компании «Архпроект Групп», однако члены градсовета утвердили вариант, подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса. Архитектор Олег Васютин отметил «тактичность» и «архитектурный интеллект» проекта литовских специалистов. «У нас все объекты ОКН, исторические здания расставлены в своих геометрических направлениях — довольно хаотично, а они (авторы проекта — прим. „Нового Калининграда“) сделали сердцевину и скрепили всё очень тактично и лаконично. Просто шикарная работа», — считает Васютин.

С ним согласился другой член градсовета — архитектор Сергей Гулевский. «Как это всё лихо, мягко, гармонично, тактично, спокойно, с большим вкусом. Вот прям смотришь, и на душе хорошо. Здорово, редко видишь проекты, которые вызывают такие глубокие положительные эмоции», — прокомментировал он концепцию студии Plazma.

Напомним, виллу «Лесной замок» на улице Октябрьской в Светлогорске выкупила компания «Грюнвальд-Спа». Ее директор Алексей Драч руководит заводом по производству полуприцепов для грузовиков и самосвальных кузовов «Грюнвальд». Согласно презентации Александра Башина, в новой гостинице планируют разместить 110 номеров.

Иллюстрации из презентации Александра Башина на заседании градсовета

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