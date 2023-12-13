Градсовет одобрил проект санатория в исторических виллах Светлогорска (фото)

«Два объекта мы приспосабливаем [для современного использования], а между ними мы предлагаем объект, встроенный между этими двумя памятниками [архитектуры]», — пояснил архитектор Александр Башин, представлявший несколько концепций будущего санатория.

Основной упор в своей презентации Башин сделал на разработку своей компании «Архпроект Групп», однако члены градсовета утвердили вариант, подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса. Архитектор Олег Васютин отметил «тактичность» и «архитектурный интеллект» проекта литовских специалистов. «У нас все объекты ОКН, исторические здания расставлены в своих геометрических направлениях — довольно хаотично, а они (авторы проекта — прим. „Нового Калининграда“) сделали сердцевину и скрепили всё очень тактично и лаконично. Просто шикарная работа», — считает Васютин.

С ним согласился другой член градсовета — архитектор Сергей Гулевский. «Как это всё лихо, мягко, гармонично, тактично, спокойно, с большим вкусом. Вот прям смотришь, и на душе хорошо. Здорово, редко видишь проекты, которые вызывают такие глубокие положительные эмоции», — прокомментировал он концепцию студии Plazma.

Напомним, виллу «Лесной замок» на улице Октябрьской в Светлогорске выкупила компания «Грюнвальд-Спа». Ее директор Алексей Драч руководит заводом по производству полуприцепов для грузовиков и самосвальных кузовов «Грюнвальд». Согласно презентации Александра Башина, в новой гостинице планируют разместить 110 номеров.