В Калининграде сдают в аренду бывший отдел полиции на ул. Киевской

В Калининграде выставили на торги право аренды имущественного комплекса по ул. Киевской, 114-118. Комплекс состоит из четырехэтажного здания, вольеров и пищеблока для животных. Ранее здесь располагалось отделение полиции № 2 УМВД по Калининграду. Торги назначены на 21 марта, соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги.гов».



Аукцион по продаже права аренды проводит Федеральное государственное унитарное предприятия «Дирекция по инвестиционной деятельности». Общая площадь имущественного комплекса — 1778 кв. м, здания находятся в федеральной собственности.

Начальная стоимость лота — 427,7 тыс. рублей в месяц. Целевое назначение имущества: свободное, срок действия договора — пять лет. В документации отмечается, что арендатор имеет право сдавать помещения в субаренду с письменного разрешения владельца комплекса.