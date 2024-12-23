В Калининграде вновь выставили на торги здание отдела полиции на ул. Киевской (фото)

ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» вновь выставила на торги право аренды четырёхэтажного здания по ул. Киевской, 114-118, в котором ранее располагался отдел полиции Балтийского района. Извещение о торгах размещено на портале ФГИС «Торги.гов».

Площадь четырёхэтажного здания — 819 кв. м. Начальный размер арендной платы — 232 тыс. руб. в месяц. Срок действия договора — пять лет. Целевое назначение имущества: свободное. В документации отмечается, что арендатор имеет право сдавать помещения в субаренду с письменного разрешения владельца комплекса. Торги назначены на 16 января.

Отметим, «Дирекция по инвестиционной деятельности» ранее уже выставляла право аренды имущественного комплекса на ул. Киевской на торги. Дирекция пыталась найти арендатора для всего комплекса, который включал четырёхэтажное здание бывшего отдела полиции, также вольеры и пищеблок для животных общей площадью 1778 кв. м. Начальная стоимость лота составляла 427,7 тыс. рублей в месяц. Однако торги были отменены.