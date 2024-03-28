Фонд капремонта показал концепцию обновления пяти домов на Моспроспекте

В областном Фонде капремонта показали концепцию обновления пяти жилых зданий на Московском проспекте в Калининграде. В нее вошли дома №№ 64, 66, 68, 72 и 74, сообщается в Telegram-канале организации. Как отметили в фонде, по этой концепции уже разрабатывают паспорта фасадов.

Накренившегося дома № 70 на эскизах нет. Это здание власти планируют снести. Оно имеет общие балконы с домом № 68, который вошел в планы по капремонту.

В феврале сообщалось, что власти Калининграда заказывают разработку проектной документации для сноса балконов. До этого в администрации увеличили сроки проектирования сноса многоэтажного дома № 70 на Московском проспекте, расселенного в 2018 году. В связи с угрозой обрушения здания власти ввели режим повышенной готовности.

Ранее была согласована концепция капремонта многоквартирных жилых домов №№ 76 и 78 на Московском проспекте и многоэтажного здания на набережной Трибуца, 37. На фасаде одного из них планируют разместить мурал.

Изображения из Telegram-канала областного Фонда капремонта