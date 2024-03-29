Корпорация развития: демонтаж Дома Советов выполнен на 35%

Объем работ по демонтажу Дома Советов в Калининграде оценивается в 35%. Об этом сообщила в пятницу, 29 марта, Корпорация развития региона в официальном Telegram-канале.



«На площадке Дома Советов выполнен демонтаж 12 этажа здания, проводятся подготовительные работы на 10 и 11 этажах. Руководство Корпорации развития проинспектировало строительную площадку», — говорится в сообщении.

К демонтажу строения приступили в мае 2023 года. Контракт на выполнение этих работ заключили с компанией «Техноресурс», здание должны разобрать до 22 июня 2024 года. За демонтаж Дома Советов подрядчик получит 127,7 млн рублей. «Мы рассчитываем, что в июне 2024 года демонтаж объекта до нулевой отметки будет завершен», — заявлял глава Корпорации развития Андрей Толмачев.