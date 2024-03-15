«Сад цветущих деревьев»: что известно о планах на территорию Дома Советов

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Будущее территории Дома Советов, как и сам «робот», который тает на глазах, остаётся одной из самых болезненных тем для калининградцев. Кто-то ещё надеется на «возрождение» Королевского замка, хотя губернатор Антон Алиханов и другие представители власти неоднократно заявляли, что «никакого замка там не будет». Кто-то выступает против. Но есть и консенсус — по поводу застройки Центральной площади, возможность которой вызывает протест. На днях глава региона рассказал в соцсетях о планах обустроить там «сад цветущих деревьев». «Новый Калининград» выяснил подробности.



Рядом с демонтируемым Домом Советов областные власти планируют обустроить общественное пространство «с рекреационной и ландшафтной функциями», сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда». Согласно поручению Антона Алиханова координатором проекта со стороны областного правительства выступает советник губернатора Вячеслав Генне.

По словам последнего, речь идёт об обустройстве двух гектаров территории рядом с Домом Советов. На ней раньше размещался торговый центр «Старая башня», а также проводился городской пикник Kaliningrad Street Food. Там же в 2018 году во время проведения Чемпионата мира по футболу работала фан-зона для болельщиков. Сейчас часть участка занимает автостоянка.

Как отмечается в ответе на запрос, сделать на этой территории «общественное пространство с рекреационной и ландшафтной функциями» предложил губернатор. Сообщается, что проект не предусматривает размещение объектов капитального строительства и не потребует проведения археологических раскопок.

Как отметил Вячеслав Генне, на которого ссылаются в пресс-службе, проект концепции благоустройства готовится «во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», включая администрацию Калининграда и Кафедральный собор. В работе также задействованы дендрологи. Изучается опыт Москвы и других регионов в этой сфере, используются предложения по благоустройству территории, поступившие в прошлые годы. К примеру, её частичное озеленение предполагали работы, участвовавшие в последнем градостроительном конкурсе по территории у Дома Советов в 2023 году. Визуализацию концепции планируют разработать и представить общественности и СМИ в апреле-мае 2024 года.





На днях Кафедральный собор заказал у компании «Другая архитектура» концепцию создания тематического ландшафтного парка отдыха у Дома Советов. Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Стоимость контракта составила 1,49 млн рублей, срок выполнения работ — 90 дней.

Уточняется, что речь идёт о территории, «ограниченной с севера ул. Шевченко, с запада Ленинским проспектом, с юга выездом с Московского проспекта, с востока демонтируемым зданием Дома советов». При проектировании должны быть учтены «интересы основных возрастных групп населения». Также необходимо предусмотреть не менее четырёх нестационарных торговых объектов общей площадью не менее 400 кв. метров.

Речь идёт о земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:132405:256 и 39:15:132405:38. На одном из них в настоящее время располагается автостоянка у Дома Советов, на втором — руины Королевского замка, законсервированные в 2022 году методом «повторного погружения в грунт». Ранее власти сообщали, что там планируют «скомпоновать» парк, смотровую площадку, пешеходные связи и «элементы застройки».

Также, согласно информации, размещённой на портале госзакупок, на стадии исполнения находится договор на разработку презентационных материалов на основе концепции объекта стоимостью порядка 1,5 млн рублей. Контракт должен быть исполнен до конца 2024 года. Закупка также была осуществлена у единственного поставщика. Договор заключили с калининградским индивидуальным предпринимателем Епихиной Еленой Александровной. По данным открытых источников, дата регистрации ИП — 26 февраля 2024 года. Основной вид деятельности — работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Также ИП работает ещё по 16 направлениям.

К демонтажу самого Дома Советов приступили в мае 2023 года. Корпорация развития Калининградской области заключила контракт на выполнение работ с компанией «Техноресурс». Демонтаж должен быть завершён до 22 июня 2024 года. Компания получит за работы 127,749 млн рублей.

В марте 2023 года Корпорация развития Калининградской области зарегистрировала товарный знак с изображением Дома Советов.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград