Застройщик «Русской Европы» добавил встроенный детский сад в проект нового ЖК

Инвестиционная компания «АвангардИнвестПроект», которая занимается возведением жилого комплекса «Русская Европа», добавила в проект нового ЖК на Бульваре Снегова встроенный детский сад на 100 мест. Соответствующие изменения в проект планировки территории разрешило внести региональное министерство градостроительной политики. На приказ обратил внимание портал Rugrad.



В январе изменения в проект выносились на публичные слушания. Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями планируют построить на участке с кадастровым номером 39:15:132901:874. В соответствии с опубликованным чертежом планировки территории, на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:132901:879 должен разместиться ещё один жилой комплекс. Как отмечает Rugrad, он будет рассчитан на 610 квартир, однако в этом здании детский сад не предусмотрен.

На противоположной стороне бульвара Снегова, согласно представленному в 2023 году генплану застройки «Русской Европы», будут построены детская и взрослая поликлиника, а также большое здание детского сада. Участки для объектов уже зарезервированы на территории бывшей воинской части площадью порядка 3 га (участок 39:15:132901:1575).

Рядом с ЖК «Русская Европа» на ул. Благовещенской также строятся детский сад на 350 детей и школа.

Компания «АвангардИнвестПроект» построила за свой счет перехватывающую парковку к ЧМ-2018 на ул. Суздальской. Власти региона заключили с инвестором соглашение, по которому после чемпионата фирма получила всю территорию площадью 20 гектаров под строительство жилого микрорайона. В конце 2020 года компании выдали разрешение на строительство первого дома, в мае 2021-го — на возведение еще трех зданий, в июне 2023-го — на пятый дом. Сообщалось, что в общей сложности на территории запланировано шесть жилых кварталов.