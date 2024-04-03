Корпорация развития выставила на торги участок на Острове площадью 1,7 га

Корпорация развития региона выставила на продажу земельный участок площадью 1,7 гектара в западной части острова Октябрьского в Калининграде. Аукцион объявлен на электронной площадке ТЭК-Торг, проинформировали в пресс-службе организации.



Инвесторам предлагают приобрести участок с кадастровым номером 39:15:000000:19672 на Солнечном бульваре. Он расположен в 300 метрах от чаши стадиона «Ростех Арена». Разрешенное использование земли — многоэтажная жилая застройка. На территории также допускается возведение «в составе комплекса» объектов делового назначения, коммунального и медицинского обслуживания, магазинов, спортивных объектов и общепита.

Начальная цена аукциона — 445,3 млн рублей, победителя должны определить 8 мая. С ним заключат соглашение «о приобретении опциона на заключение договора субаренды земельного участка».

В Корпорации напомнили, что на Октябрьском острове строится культурно-образовательный кластер, а общая площадь застройки в рамках комплексного развития — 70 гектаров. В сообщении также указано, что «это территория новой архитектуры, где возможно воплотить самые свежие решения по дизайну застройки и вмещающей её городской среды».