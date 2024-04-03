Корпорация развития выставила на торги участок на Острове площадью 1,7 га

Все новости по теме: Городской облик

Корпорация развития региона выставила на продажу земельный участок площадью 1,7 гектара в западной части острова Октябрьского в Калининграде. Аукцион объявлен на электронной площадке ТЭК-Торг, проинформировали в пресс-службе организации.

Инвесторам предлагают приобрести участок с кадастровым номером 39:15:000000:19672 на Солнечном бульваре. Он расположен в 300 метрах от чаши стадиона «Ростех Арена». Разрешенное использование земли — многоэтажная жилая застройка. На территории также допускается возведение «в составе комплекса» объектов делового назначения, коммунального и медицинского обслуживания, магазинов, спортивных объектов и общепита.

Начальная цена аукциона — 445,3 млн рублей, победителя должны определить 8 мая. С ним заключат соглашение «о приобретении опциона на заключение договора субаренды земельного участка».

В Корпорации напомнили, что на Октябрьском острове строится культурно-образовательный кластер, а общая площадь застройки в рамках комплексного развития — 70 гектаров. В сообщении также указано, что «это территория новой архитектуры, где возможно воплотить самые свежие решения по дизайну застройки и вмещающей её городской среды».

При этом архитекторы на заседании областного градсовета в конце 2023 года высказывали обеспокоенность застройкой Острова масштабными объектами без какой-либо продуманной концепции. В начале марта стало известно, что из состава областного градсовета собираются исключить троих членов Союза архитекторов России. После этого организация потребовала от губернатора Антона Алиханова приостановить работу градсовета.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter